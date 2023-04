FOTBAL Miercuri, 12 Aprilie 2023, 09:32

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Manchester City a învins cu 3-0 pe Bayern Munchen și este cu un pas în semifinalele Champions League, iar antrenorul Pep Guardiola s-a declarat mulțumit de evoluția jucătorilor săi pe Etihad Stadium.

Pep Guardiola Foto: Jon Super / AP / Profimedia

Pep Guardiola rămâne precaut după 3-0 cu Bayern: „Știu ce înseamnă să joci la Munchen”

Chiar dacă echipa sa a câștigat categoric pe teren propriu, Guardiola (fost antrenor al lui Bayern) a afirmat că Manchester City trebuie să rămână concentrată și la returul de la Munchen.

„Din punct de vedere emoțional, sunt distrus. Astăzi am pierdut 10 ani din viață. Acum, trebuie să mă calmez, să mă bucur de o zi liberă și să pregătesc meciul cu Leicester. Ca să elimini o echipă precum Bayern, trebuie să faci două jocuri foarte bune, nu doar unul.

A fost un meci de Champions League între două echipe de top. A fost un meci extrem de strâns în primele 65 de minute. O parte din joc au fost mai buni decât noi. Nu am putut controla zona careului, mai ales pe Musiala și Gnabry.

În primele 5-10 minute din repriza secundă, ei au fost mai buni, dar după ce am făcut anumite schimbări, noi am controlat. Am marcat trei goluri fantastice și ne-am creat multe șanse. Este un rezultat incredibil, dar știu ce înseamnă să joci la Munchen și va trebui să venim cu ceva nou pentru a nu suferi prea mult” - Pep Guardiola.

Pep Guardiola, impresionat de Bernardo Silva

Antrenorul iberic l-a lăudat pe Bernardo Silva, cel care a înscris golul de 2-0.

„Bernardo Silva este fotbalist. Ce înseamnă asta? Că va juca peste tot, pentru că înțelege jocul. Bernardo are capacitatea de a citi jocul. Este un jucător atât de important în acest tip de meciuri. El poate juca la mijlocul terenului sau 9 fals, a marcat recent o mulțime de goluri.

Este un jucător căruia dacă îi spui să joace într-o anumită poziție, înțelege imediat ce are de făcut. Este unul dintre cei mai buni jucători pe care i-am pregătit în viața mea. El este special” - Pep Guardiola, citat de CityExtra.uk.

De-a lungul carierei de antrenor, Guardiola a cucerit în două rânduri trofeul Champions League, de fiecare dată cu FC Barcelona (la edițiile din 2009 și 2011).

Pep a încercat să se mai impună și cu Bayern Munchen și Manchester City, dar cel mai bun rezultat a fost finala din 2021, pierdută de „cetățeni” împotriva celor de la Chelsea Londra (0-1).

Pep Guardiola și-a luat revanșa în fața lui Thomas Tuchel

La Manchester, Pep Guardiola i-a predat o adevărată lecție de fotbal lui Thomas Tuchel, cel care o învingea pe City în finala din 2021, cu Chelsea. Cetățenii au surclasat-o pe Bayern Munchen, la capătul unui meci în care nemții nu prea au existat.

Rodri a deschis scorul cu o execuție fabuloasă în prima repriză, iar în partea secundă Bernardo Silva și Erling Haaland au punctat și ei pentru campioana Angliei.

În aceste circumstanțe, șansele bavarezilor de a se califica în semifinale scad dramatic, ținând cont de forța ofensivă a echipei lui Pep Guardiola.

