Juan Polcan a așteptat aproape zece ore în fața casei lui Lionel Messi pentru a-și îndeplini visul de a-l întâlni pe campionul mondial.

Fanul povestește cum i-a găsit adresa lui Lionel Messi

Polcan, jucător al echipei de futsal IBS Le Crete din Italia, a afirmat că și-a luat două zile libere pentru a merge la Paris și a explicat cum a aflat unde locuiește Messi.

„Multă lume a vorbit cu mine pentru a-i afla adresa, dar din respect nu am de gând să vă spun. Am căutat pe internet, dar nu există literalmente nicio urmă. Am reușit să o obțin de la un frizer care a fost să-l viziteze și care locuiește la Paris. Nu mi-a spus exact, dar mi-a dat indicii. Când am ajuns în zonă, la ora 8 dimineața, mi-a luat aproximativ 45 de minute să o găsesc” - Juan Polcan, citat de Zonales

Fanul a așteptat zece ore în fața casei lui Lionel Messi

„Așteptarea a fost din dragoste, pentru că voiam să îl cunosc. Am luat doar un cappuccino la micul dejun și nu am mai consumat nimic până la ora 21:00, când m-am întors la hotel. Oamenii treceau pe lângă mine, se uitau la mine și probabil bănuiau că este ceva legat de Messi din cauza tricoului.

L-am așteptat la ora 9 dimineața când am văzut că a plecat la antrenament. La început am fost singur, iar pe la prânz mi s-a alăturat un alt băiat care i-a adus un tablou care arăta incredibil” - Juan Polcan.

Sursa citată precizează că ziua a fost una plină de peripeții pentru Polcan. Messi s-a întors acasă în jurul orei 13:00, iar Antonella Roccuzzo (soția lui Lionel, care pleca cu mașina pentru a-și lua copiii) i-a promis fanului că va avea ocazia să-și întâlnească idolul. Dar aceasta nu l-a mai băgat în seamă la întoarcere și un agent de securitate i-a spus că va chema poliția dacă nu pleacă.

„Am organizat două zile pentru a-l vedea, nu puteam să renunț. De nicăieri apare Antonella, arată spre ușă și spune 'vino, vino'. Aceea a fost scena care a avut cel mai mare impact asupra mea: ne-a deschis ușa casei. Ar fi putut să ne trimită în altă parte, dar a preferat să ne lase să intrăm în casa ei” - Juan Polcan.

Lionel Messi și autograful care va rămâne întipărit pe brațul fanului

Aflat față în față cu idolul său, Polcan a ținut să-i mulțumească lui Messi „nu pentru Cupa Mondială, ci pentru că mi-ai luminat viața de când eram copil. Întotdeauna mă motivezi și îmi aduci un zâmbet pe față la fiecare meci pe care îl joci”.

În pantaloni scurți și papuci, căpitanul Argentinei s-a fotografiat împreuna cu fanul său și i-a dat un autograf pe tricoul echipei IBS Le Crete, dar și pe braț.

„M-a îmbrățișat și mi-a dat un autograf pe braț. Atunci mi-am dat seama cât de emoționat eram. Brațul îmi tremura ca niciodată, iar Lionel m-a liniștit pentru ca autograful să decurgă cât mai bine. Am mers la Arcul de Triumf pentru a mi-l tatua. Celălalt tip cu care am intrat era un artist tatuator și m-a ajutat el. L-am făcut în mijlocul străzii” - Juan Polcan.

În postarea sa de pe Instagram, Polcan a afirmat că obiectivul său „nu este să devină viral sau ceva de genul acesta. Vreau ca oamenii să descopere cine este Messi, simplitatea, smerenia lui”.