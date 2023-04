FOTBAL Sâmbătă, 08 Aprilie 2023, 12:37

Silviu Dumitru

Marius Șumudică anunța la începutul lunii martie că se va retrage din fotbal la finalul acestui sezon, însă antrenorul în vârstă de 52 de ani a revenit acum asupra deciziei.

Marius Sumudica Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Marius Șumudică s-a răzgândit: Nu se mai retrage din fotbal

Tehnicianul celor de la Al-Raed (locul 9 în campionatul Arabiei Saudite) a afirmat că persoanele apropiate l-au convins să rămână în fotbal.

„Am vrut să mă las, dar familia m-a făcut să renunț. Mama și tata mi-au spus că, până vor pleca ei din această lume, nu mă văd altundeva decât pe bancă, antrenând! Am avut o perioadă foarte agitată în plan personal. Am dus o luptă extrem de grea în suflet. Adică exact acolo unde războaiele sunt poate cel mai greu de gestionat.

Sincer, chiar dacă am o carieră frumoasă, recunosc că am vrut să mă las, să renunț! În toată această perioadă, după ce am făcut public acel gând hotărât, acea decizie pe care o luasem, familia, soția, copiii și părinții, dar și prietenii, foștii jucători cu care am lucrat sau fanii mei de acasă, din Turcia și din Arabia Saudită m-au determinat să lupt cu mine însumi și să mă răzgândesc.

Chiar acum am lacrimi în ochi, când mărturisesc că am vorbit cu mama și cu tata și amândoi mi-au spus că, până vor pleca ei de pe această lume și vor merge în lumea celor drepți, nu mă văd făcând altceva decât să fiu pe bancă, antrenând. Mi-au spus că de mic am iubit fotbalul, că fotbalul mi-a dat totul și că trebuie să-i dau și eu înapoi fotbalului tot ceea ce am mai bun.

Aceste discuții cu părinții mi-au dat puterea să lupt, să trec peste această barieră, peste acest punct de răscruce din cariera și viața mea! Acum îmi doresc mai mult ca niciodată să fiu mai bun decât am fost și să ofer fotbalului mai mult decât am făcut-o până acum!” - Marius Șumudică pentru GSP.

Șumudică spunea la începutul lunii martie că vrea să petreacă mai mult timp alături de familie.

De-a lungul timpului, Marius Șumudică a pregătit echipe precum Rapid București, Astra Giurgiu, FC Vaslui, Concordia Chiajna, CFR Cluj, Kayserispor, Gaziantep, Al Shabab sau Al-Raed.

Acesta a câștigat campionatul cu Astra Giurgiu (2016), iar în 2022 a primit medalia de campion cu CFR Cluj, chiar dacă a fost demis la finalul lunii august 2021.