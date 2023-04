FOTBAL Joi, 06 Aprilie 2023, 20:40

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

CS Mioveni a fost eliminată de Sepsi Sfântu Gheorghe din sferturile Cupei României (4-1), iar formația argeșeană trebuie să își mute atenția spre campionat, acolo unde va lupta pentru rămânerea în SuperLiga.

Nicolae Dica Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

CS Mioveni, eliminată de Sepsi din Cupa României

Mioveniul a făcut aproape o repriză bună în deplasarea de la Sfântu Gheorghe din sferturile Cupei României, dar eliminarea lui Vlad Pop le-a tăiat din aripi elevilor lui Nicolae Dică.

Tehnicianul a fost destul de dezamăgit la finalul partidei de pe Sepsi Arena și a recunoscut superioritatea adversarului, care a punctat de 4 ori în poarta lui Greab.

Am făcut o partidă bună, chiar dacă am pierdut 4-1. Am luat ultimele două goluri pe final de joc, am primit și acel cartonaș roșu în minutul 45.

Prima repriză a fost echilibrată. Am încercat să jucăm un fotbal plăcut și, în multe momente, ne-a ieșit. În a doua repriză, chiar dacă am avut un om în minus, am încercat să țin mai sus echipa, am schimbat sistemul.

Nu știu de ce a făcut acel gest (n.r. Vlad Pop, la eliminare), el e un băiat mai liniștit. Din ce am înțeles, el a dat cu pieptul, nu cu capul.

Arbitrul, săracu', nici nu știa, i-a dat altuia cartonaș roșu, apoi s-a întors. Săracu', era disperat, nu știa cum să dea cartonaș roșu mai repede. Nici n-a așteptat de la VAR. Cum a fost și la penalty, era disperat, nu știa cum să facă să ne dea Sepsi gol.

Băi, stai liniștit, că Sepsi e o echipă foarte bună, de play-off. Săracu', nu știa cum să facă să primim gol. În fine, nu vreau să comentez arbitrajul, cu toată că aș avea mai multe de spus. - a declarat Nicolae Dică, potrivit Digi Sport.

Rezultate sferturi Cupa României

UTA Arad - FC U Craiova 1948 1-0

Hermannstadt - Universitatea Cluj 1-2

Sepsi Sfântu Gheorghe - CS Mioveni 4-1

21:00 CFR Cluj - FC Argeș

Semifinale Cupa României

UTA Arad - Universitatea Cluj

Sepsi OSK - CFR Cluj / FC Argeș