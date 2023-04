Minuto 10 del Superclásico entre Barcelona - Real Madrid en el Camp Nou y la gente grita "Messi, Messi" pidiendo el retorno del argentino . #viral #explorepage #trending #explore #instagram #tiktok #love #like #follow #instagood #likeforlikes #memes #music #followforfollowback pic.twitter.com/Mz6W4GlnFH

Barcelona fans chanting "Messi, Messi, Messi" at the ten-minute mark ❤️



(via @samuelmarsden) pic.twitter.com/RSJZmQtd0l