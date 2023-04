FOTBAL Joi, 06 Aprilie 2023, 09:30

Red. Sport • HotNews.ro

1

UEFA nu a luat nicio decizie generală cu privire la Belarus, adversara României în preliminariile EURO 2024, în timpul şedinţei Comitetului său Executiv de la Lisabona, a indicat preşedintele Uniunii Europene de Fotbal, Aleksander Ceferin.

Aleksander Ceferin Foto: Andreas SOLARO / AFP / Profimedia

UEFA nu a exclus Belarus din preliminariile pentru EURO 2024

Decizia forului european vine în ciuda apelului unui număr de aproximativ 100 de europarlamentari de a exclude această ţară din toate competiţiile, din cauza legăturilor sale cu Rusia, informează AFP, conform Agerpes.

Comitetul Executiv al UEFA a decis doar să retragă Belarusului organizarea Campionatului European feminin Under-19 din 2025, dar echipele şi cluburile sale naţionale rămân autorizate să participe la competiţii internaţionale.

„Am spus că se va discuta această chestiune şi am mai spus că doar Comitetul Executiv era în măsură să ia o decizie şi nimeni altcineva. Am avut o discuţie, am retras organizarea Campionatului European feminin Under-19. În rest, vom studia situaţia şi vom vedea ce vom decide sau nu la următoarea reuniune a Comitetului Executiv, din 28 iunie”, a explicat Ceferin.

Susţinută de Rusia, exclusă din competiţiile UEFA şi FIFA după invadarea Ucrainei, Belarus a debutat în preliminariile EURO 2024 cu două înfrângeri, în faţa selecţionatelor Elveţiei (0-5) şi României (1-2), în Grupa I.

Însă o sută de europarlamentari din toate categoriile politice au cerut UEFA, la mijlocul lunii martie, să impună Belarus aceeaşi sancţiune aplicată Rusiei.

„UEFA observă evoluţiile îngrijorătoare pe care le menţionaţi în scrisoarea dumneavoastră. (...) Intenţia UEFA a fost de mult timp să discute situaţia din Belarus la următoarea reuniune a Comitetului nostru Executiv", le-a răspuns Aleksander Ceferin într-o scrisoare din 24 martie, de care luase cunoştinţă postul german de televiziune ARD.

Clasament Grupa I

1 Elveția 6p

2 România 6p

3 Kosovo 2p

4 Andorra 1p

5 Israel 1p

6 Belarus 0p