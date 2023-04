FOTBAL Joi, 06 Aprilie 2023, 09:18

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Barcelona a părăsit Cupa Spaniei în semifinale, cu toate că se impusese, scor 1-0, în manșa tur de pe Bernabeu. Miercuri seara, Realul a câștigat cu 4-0 pe Camp Nou, iar trupa lui Carlo Ancelotti a făcut pasul în ultimul act al competiției.

Xavi Foto: Nderim Kaceli / Enne Images / Avalon / Profimedia

Sezonul trecut, Barca a câștigat cu 4-0 pe terenul Realului, dar nu a cucerit vreun trofeu, atrage atenția Xavi

La finalul partidei, Xavi Hernandez a spus că este o seară greu de digerat pentru fanii Barcelonei, dar a atras atenția și asupra unui lucru: în sezonul trecut, catalanii au câștigat fără drept de apel, scor 4-0, pe terenul marii rivale în campionat, dar la finalul stagiunii Barca nu a cucerit vreun trofeu.

Acum, trupa blau-grana a pierdut cu 4-0 acasă, dar este foarte aproape de a cuceri titlul de campioană a Spaniei: are un avans liniștitor de 12 puncte față de Real Madrid.

„Avem în mod clar nevoie de mai multă maturitate. Când totul este atât de echilibrat, trebuie neapărat să profiți de ocaziile pe care le ai, iar noi nu am făcut asta în prima repriză.

Fără să joace bine în prima repriză, Madridul a intrat la pauză cu 1-0. Apoi, în a doua repriză a fost echipa mai bună.

Dacă vom reuși să câștigăm titlul și Supercupa Spaniei în opinia mea este un sezon foarte bun.

Astăzi suntem clar triști pentru că suntem catalani, dar asta e, de mâine ne gândim la Girona (n.r. următorul adversar din LaLiga).

Echipa a avut identitate în prima repriză, am jucat fotbal, este o seară greu de digerat, dar trebuie să fim și mândri. În a doua repriză am contat prea puțin, iar acest detaliu a făcut diferența.

Madridul are o echipă mare, nu este o întâmplare că este câștigătoarea en-titre din Champions League, a arătat asta din plin azi.

Mesajul meu este acela că acum un an am câștigat cu 4-0 pe Bernabeu (n.r. în LaLiga) și nu am câștigat nimic. Sezonul acesta am pierdut cu 4-0, dar putem câștiga titlul și am cucerit deja Supercupa Spaniei”, a precizat Xavi, citat de presa catalană.

