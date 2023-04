FOTBAL Marți, 04 Aprilie 2023, 12:05

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Daniel Borugă a devenit viral după ce a combinat mai multe limbi în discursul ținut în fața jucătorilor săi din Arabia Saudită, iar antrenorul grupei U15 a clubului Ohod Al Medina a explicat acum momentul din vestiar.

Daniel Boruga Foto: Captura video

Daniel Borugă explică: „Ne-am făcut niște coduri”

Într-un interviu pentru ProSport, Borugă a afirmat că folosește diferite coduri pentru a-și transmite mesajul elevilor săi, dar și staff-ului format din oameni din mai multe țări.

„Mă amuză. Eu sunt un om pacifist. Jucam meciul cu Al-Nassr. Eram la pauza meciului, conduceam cu 1-0. Al-Nassr aici în zonă e cea mai bogată echipă după Al Ittihad, Al Shabab.

Noi avem marja de selecție foarte mică și ne confruntăm cu mai multe probleme sociale, cu Ramadanul etc. La meciul respectiv copiii erau în Ramadan.

Pentru că Al-Nassr e un club foarte puternic în zonă, președintele nostru mi-a spus să joc cu 5 fundași. Dar eu tactica defensivă am făcut-o în șase, mă apăram cu extremele.

Aveam probleme pe zonele laterale și le explicam că o singură problemă avem. Dacă închidem foarte bine zonele laterale, chiar să triplăm, nu vom avea probleme, deși am luat gol în minutul 77 pe mingea a doua, după o fază fixă.

Mimica și gesturile pe care le-am făcut sunt pentru a ajunge cuvintele mai aproape de ei, bune sau rele. Puțină engleză, puțină română, staff-ul meu e tunisian, știe franceza, care e puțin asemănătoare cu limba română. Și am spus atunci 'no greșeală', ei înțelegând pentru că ne-am făcut niște coduri. Am compus alături de staff niște coduri în cele trei luni de când sunt la echipă.

Managerul meu a înregistrat, mi-a trimis mie, iar eu i-am dat cuiva clipul, iar acel cineva a dat către presă, dar nu e cu rea intenție. Mi-a făcut un bine, e prieten cu mine. Chiar dacă din afară se interpretează într-un alt mod eu îi mulțumesc pentru că așa aude și presa de mine, eu fiind nimeni în fotbal.

Mulțumesc presei că m-a făcut mare, eram mic. Mulțumesc tuturor, sunt un om sociabil, voi răspunde tuturor. Limba română nu prea o trunchiez. Dacă și lui Mihai Eminescu i s-a acceptat pleonasmul din 'Cobori în jos, luceafăr blând', poate și lui ;Boru' o să-i accepte cineva aceste erori. Știți cum e și cu gramatica limbii române, se mai schimbă cuvintele. Din 'sînt' a devenit 'sunt'” - Daniel Borugă, conform ProSport.

