Sâmbătă, 01 Aprilie 2023, 19:30

Daniel Ișvanca

Liverpool continuă să oscileze ca formă în Premier League, iar elevii lui Jurgen Klopp au pierdut categoric pe Etihad Stadium, în fața campioanei Manchester City, scor 4-1.

Jurgen Klopp Foto: Paul Greenwood / Shutterstock Editorial / Profimedia

Liverpool, șanse tot mai mici la un loc de Champions League

După 27 de etape, Liverpool se află pe locul 8 în Premier League, cu un total de 42 de puncte.

„Cormoranii” nu au putut trece peste eșecul neașteptat de la Bournemouth de etapa trecută și au fost învinși de campioana en-titre, la capătul unui meci dezamăgitor făcut de echipa lui Jurgen Klopp.

După eșecul suferit pe Etihad Stadium, Jurgen Klopp a vorbit despre prestația elevilor săi și a fost destul de vehement în exprimare.

„Prima repriză a fost una pe care am văzut-o doar de câteva ori când am jucat aici, pe Etihad. City mereu are mai multă posesie, dar am avut și noi perioade când am dominat la acest capitol.

Dar modul în care am primit golurile este greu de acceptat. Nu am atacat mingea la niciunul dintre ele. Este total inacceptabil. I-am lăsat să facă tot ce vor, am fost norocoși că nu au prins o zi și mai bună.

Avem noroc că au înscris doar atâtea goluri, le mulțumim. Meciul putea fi diferit și asta e de rău pentru noi.” - a concluzionat Jurgen Klopp, potrivit Mirror.co.uk.

În acest moment, Liverpool se află la 7 puncte de locul 4, cel care duce în UEFA Champions League și care este în prezent ocupat de Tottenham Hotspur.

Mai mult decât atât, Newcastle este o pretendentă serioasă la locul 4, coțofenele fiind la 2 puncte sub Tottenham, având și două restanțe de disputat.

Clasament Premier League

1 Arsenal 72p

2 Manchester City 64p

3 Manchester United 50p

4 Tottenham 49p

5 Newcastle 47p

6 Brighton 43p

7 Brentford 43p

8 Liverpool 42p