Silviu Dumitru • HotNews.ro

Cătălin Cîrjan a criticat Federația Română de Fotbal după ce s-a scris că acesta a refuzat convocarea la reprezentativa U20, iar FRF a reacționat prin Andrei Vochin, consilierul președintelui Răzvan Burleanu.

FRF se apără după ce a fost criticată de Cătălin Cîrjan

Vochin spune că fotbalistul clubului Arsenal Londra a mințit în declarațiile sale, Cîrjan afirmând că naționala „nu mai e a României, ci a intereselor”.

„Sunt multe neadevăruri în toate spusele astea. Ghinionul lui că eu am fost acolo la toate evenimentele de care vorbeşte. Ţin minte că, la Piatra Neamţ, la acea acţiune, Stoichiţă era la prima acţiune ca director tehnic.

Şi am fost împreună cu maşina, de la Bucureşti la Neamţ, şi ne-am întors. Şi eu nu am niciun copil care să joace la… din punctul ăsta de vedere, nu are dreptate. El a fost monitorizat de când juca la Viitorul Domneşti, avea 14 ani, era un jucător talentat, care marca.

A fost selectat la lotul de 2002, erau pe postul lui el, (Alexi) Pitu, care nu avea cetăţenie română atunci, e născut în Germania, şi mai era un jucător talentat, de la Juniorul Bucureşti.

Procedura era următoarea, antrenor era Costel Enache, trebuiau prezentaţi primii 22 pe post. Cîrjan era pe doi pe postul lui. Intră în primul meci primii 11 pe post, apoi intră următorii, asta era procedura la primul meci al fiecărui selecţioner.

Pitu nu avea drept de joc, l-a băgat în prima repriză pe cel care era primul, îmi scapă numele, un jucător de la Juniorul, care fusese la Academia Hagi, iar după pauză l-a băgat pe Cîrjan. A intrat foarte bine în meci, după 10 minute, a marcat golul egalizator, s-a terminat 1-1 meciul. Următorul meci, a jucat titular, asta a fost prima întâmplare” - Andrei Vochin.

