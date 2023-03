FOTBAL Miercuri, 29 Martie 2023, 16:59

Digisport.ro

Gigi Becali (64 de ani), patronul FCSB-ului, a comentat decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de a se rejudeca palmaresul Stelei.

Gigi Becali Foto: captură Digi Sport

Omul de afaceri consideră hotărârea magistraților o victorie, chiar dacă deocamdată nu a câștigat nimic, și speră că la Curtea de Apel se va decide că FCSB este continuatoarea pe linie sportivă a Stelei și că palmaresul trebuie privit ca un „întreg”, care nu poate fi divizat.

În acest context, Gigi Becali a comparat situația existentă între FCSB și CSA Steaua cu speța în care un român din Germania, Ovidiu Christian Altmann, a anunțat în urmă cu un an că deține marca Becali.

„Dacă noi avem palmaresul și suntem continuatorii, noi suntem Steaua. Noi avem o marcă notorie, ei o să aibă o marcă înregistrată. Bine, nu știe toată lumea de chestia asta, e mai greu. Trebuie să ai puțină inteligență. Uite, unul a înregistrat numele de Becali și a zis: `Vrei să-l cumperi?`

Nu l-am contestat. Pe mine nu mă interesează pentru că eu am marca Becali notorie, ăla are numele Becali, nu face nimic cu el, îl are înregistrat, să fie sănătos. Eu o să am marca notorie Steaua, care a câștigat Cupa Campionilor”, a transmis Gigi Becali...

Citește integral pe DigiSport.ro