FOTBAL Miercuri, 29 Martie 2023, 15:09

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Acuzat că a refuzat convocarea la echipa națională U20 a României, Cătălin Cîrjan (fotbalist la Arsenal) a fost deranjat de modul în care FRF și presa au prezentat situația sa și a venit cu explicații.

Catalin Cirjan Foto: Dave Shopland/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Au început să mă caute când și-au dat seama că n-am murit”, „au vrut să mă compromită, să se spună că nu e nimic de capul meu” sau „mă simt nedorit. Îi obligă să mă bage în seamă doar faptul că pe tricoul meu scrie Arsenal” sunt doar câteva din lucrurile care l-au supărat pe Cătălin Cîrjan în relația cu FRF.

Redăm mai jos câteva fragmente din interviul realizat de PlaySport. Întregul material poate fi citit aici.

Cătălin Cîrjan: „Nu mi-a convenit că Emil Săndoi nu m-a convocat la U21, dar i-am respectat decizia”

„​Pentru ca lumea sa ințeleagă exact cum au stat lucrurile, trebuie să spun de la început că eu am primit o convocare la echipa națională U21. Cei de la Arsenal m-au intrebat dacă doresc să particip și am acceptat imediat.

Cu două zile înainte de anunțarea lotului, am fost sunat de domnul Săndoi, care mi-a recomandat să merg, până la urmă, la U20. Vă dați seama că în primă fază nu mi-a convenit și i-am argumentat de ce nu e în regulă să procedeze așa. Dar i-am spus că îi respect decizia de a nu mă convoca.

Mi-a transmis că se va consulta cu colaboratorii dumnealui și că vor lua o decizie. „Păstrăm legătura”, au fost ultimele lui cuvinte. N-am mai păstrat nicio legătură, am aflat apoi că nu am fost inclus în niciun lot.

Am respectat decizia de a nu fi chemat la U21. Nu aș fi vorbit niciodată dacă nu se întâmplau lucrurile de acum. Am fost sfătuit de familie și de agentul meu să nu ies cu declarații pentru ca nu e profesionist să inflamez spiritele înainte de meciuri importante ale naționalelor. Am respectat asta. Ar fi fost o lipsă de respect pentru toți cei angrenați în meciurile din ultimele zile.

Dar nu la fel de profesionist s-au comportat cei din federație. Totul a început de la declarațiile domnului Săndoi. Nici măcar nu a fost întrebat de presă despre cazul meu, a răspuns el, din proprie inițiativă, pe FRF TV, platforma online a federației. Un fel de „noi întrebăm și tot noi răspundem...” - Cătălin Cîrjan pentru PlaySport.

Amatorismul din comportamentul FRF - Mihai Stoichiță face schimbările

„Nu a fost nicio relație (n.r. cu FRF). Am fost mereu ignorat și ocolit. Când am fost de două ori accidentat serios, din toată federația nu m-a căutat nicio persoană. Nu că mi-ar fi trebuit ceva, dar poate îmi prindea bine o vorbă bună din partea cuiva. Am trecut prin două operații grele.

Mi se pare o aberație să mi se reproșeze că nu joc la prima echipă a lui Arsenal. Sunt la echipa de pe primul loc în cel mai bun campionat al lumii. Fac parte din lotul echipei mari, am fost rezervă la 4 jocuri și cred că Arsenal vede ceva în mine dacă mi-a prelungit contractul.

Per Mertesacker mi-a spus că am procedat corect să le spun că nu-mi convine să merg la U20 și mi-a zis că nu-i vine să creadă ce amatorism există în comportamentul FRF.

Nu sunt eu în măsură să vorbesc de (Andrei) Coubiș și de (Daniel) Boloca, nu le cunosc motivele. Mai sunt și alții în aceeași situație, printre ei și Theo Corbeanu de la Wolverhampton. E cel căruia directorul tehnic al naționalelor i-a zis „Codreanu”. Ar trebui să știe măcar numele jucătorilor când vorbește despre ei.

Mi s-a întâmplat și mie o scenă. La un moment dat, a venit la mine domnul Geolgău și mi-a zis: „Ooo, ce faci copile? Mă bucur să te văd!” Inițial, am fost surprins, știam că vorbește urât despre mine și despre fratele meu, Daniel. Când s-a apropiat de mine, și-a dat seama că m-a confundat și a zis: „Nu pe tine voiam să te salut”. Mi-a întors spatele și m-a lăsat cu mâna întinsă. E discriminare la loturi, unii sunt luați de după cap și ținuți în puf, în timp ce altora li se arată fățiș că nu sunt doriți acolo.

Spunea domnul Iordănescu recent că iubește talentul jucătorilor români, dar că le urăște mentalitatea. Ar trebui să ne uităm puțin și la cei care sunt puși acolo să creeze cadrul pentru dezvoltarea mentalității.

Cum am fost certat de domnul (Daniel) Mogoșanu, care era selecționer, nu am fost certat de nimeni niciodată. Tot felul de motive inventate, că nu stau bine, că nu trebuia să pasez într-o parte, ci în alta. Repet, asta era la încălzire. Am înțeles acum că tot circul ăla era făcut cu dedicație, nu mai sunt un copil. Voiau sa-mi ia încrederea și să mă facă să nu fiu concentrat

Schimbările nu erau făcute de antrenor ci de domnul Stoichiță. Îl trimitea pe unul dintre oamenii săi să transmită antrenorilor schimbările, l-a văzut tatăl meu, care se afla în apropiere. Pot să confirme și alte persoane care erau acolo. La finalul meciului, domnul Stoichiță s-a întors către tata și i-a făcut semn să-și pună fermoar la gură, ca și cum eram un fotbalist slab despre care nu are ce să se comenteze” - Cătălin Cîrjan.

Naționala României este naționala unor diverse interese

„M-a afectat faptul că o postare de-ale mele de pe Instagram a fost considerată un răspuns la adresa domului Hagi. Nu o sa-i răspund niciodată lui, indiferent de situație. Le port un respect deosebit și domnului Hagi, și lui Ianis. Postarea mea se adresa celor care mi-au umplut conturile cu mesaje josnice cum nu vă puteți imagina.

S-au scris multe minciuni despre mine în ultimele zile. E de răs faza asta cu „surse apropiate jucătorului” care spun că mă retrag de la națională. Ce retragere când eu nici nu am apucat să joc?

Ați mai auzit asta și de la alți băieți, dar chiar a fost visul meu de mic copil (n.r. să joace la națională). Din păcate, ce nu știu mulți este că naționala României nu prea mai e a României E naționala unor diverse interese, iar eu nu sunt acolo pentru că nu reprezint acele interese.

Dacă voi juca vreodată pentru România, o voi face cu responsabilitate pentru țara mea. Nu vin pentru domnii Stoichiță sau Săndoi sau pentru altcineva, vin pentru țara mea. Nu voi refuza niciodată echipa națională a României, oricât de mult s-ar strădui unii să lase impresia asta” - Cătălin Cîrjan.

Cătălin Cîrjan a fost recrutat de Arsenal în 2019 de la Viitorul Domnești. În acest sezon, mijlocașul a jucat de 12 ori pentru echipa U23 a lui Arsenal și a înscris un gol.