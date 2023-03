FOTBAL Luni, 27 Martie 2023, 20:49

România va înfrunta naționala Belarusului în cel de-al doilea meci al preliminariilor pentru Campionatul European din 2024, iar selecționata lui Edi Iordănescu este pe locul 2 după primul joc.

Georgiy Kondratjev, Belarus Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP / Profimedia

Georgiy Kondratjev a menajat jucători în duelul cu Elveția - Meciul cu România, mai important pentru acesta

Tricolorii au avut parte de un start perfect de campanie în deplasarea din Andorra, acolo unde au câștigat cu scorul de 2-0.

Chiar dacă jocul nu a strălucit, selecționerul Belarusului este de părere că naționala lui Edi Iordănescu nu a forțat și că echipa va arăta altfel în confruntarea de la București.

„În meciul cu Andorra mi s-a părut că echipa naţională a României nu a jucat la puterea sa maximă. Ca jucător, mie îmi place Marin (n.r. Răzvan Marin) din naţionala României.” - a declarat acesta, conform Agerpres.

„Noi am avut jucători cu ceva probleme medicale şi când am jucat împotriva Elveţiei, favorita grupei noastre, am fost nevoiţi să facem anumite schimbări în echipă pentru a ne păstra forţele pentru partida cu România.” - a adăugat Georgiy Kondratjev.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

*Toate meciurile României din preliminarii vor fi LiveBlog pe HotNews.ro.

25 martie 2023 - 21:45 Andorra - România 0-2 / Antena 1

28 martie 2023 - 21:45 România - Belarus / Prima TV

16 iunie 2023 - 21:45 Kosovo - România / Antena 1

19 iunie 2023 - 21:45 Elveția - România / Prima TV

9 septembrie 2023 - 21:45 România - Israel / Prima TV

12 septembrie 2023 - 21:45 România - Kosovo / Antena 1

12 octombrie 2023 - 21:45 Belarus - România / Antena 1

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra / Prima TV

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1

Clasamentul Grupei I a preliminariilor Euro 2024

1. Elveția 3 puncte (5-0 golaveraj)

2. România 3 (2-0)

3. Kosovo 1

4. Israel 1

5. Andorra 0

6. Belarus 0

Rezultatele consemnate în grupa României, prima etapă

Belarus - Elveția 0-5

Andorra - România 0-2

Israel - Kosovo 1-1

