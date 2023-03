FOTBAL Duminică, 26 Martie 2023, 15:09

Silviu Dumitru • HotNews.ro

0

Devenit căpitan al Franței după ce Hugo Lloris și Raphael Varane s-au retras, Kylian Mbappe a anunțat care este noul obiectiv al „Cocoșului Galic”.

Kylian Mbappe Foto: Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kylian Mbappe vrea să devină campion european cu Franța

Vedeta celor de la PSG a afirmat că Franța dorește să câștige Campionatul European din 2024.

„Până acum am fost răsfăţat în generaţii, am avut echipe bune. Când te uiţi pe hârtie, mă pun în locul oamenilor care sunt în faţa televizorului lor, ei îşi spun cum am putea să nu câştigăm.

Nu avem nicio problemă să spunem că jucăm la cele mai bune cluburi din lume, că avem jucători care sunt printre cei mai buni pe posturile lor.

Au plecat mulţi jucători, aşa că trebuie să ne reinventăm şi să mergem înainte pentru a câştiga titluri. Obiectivul este să ne calificăm la acest Euro şi apoi să-l câştigăm.

Scopul meu nu este să închid uşa altora. Eu sunt veriga dintre vechea şi noua generaţie. Va merge foarte bine” - Kylian Mbappe, într-un interviu pentru Telefoot, citat de News.ro.

În primul meci cu Mbappe căpitan, Franţa a învins categoric Ţările de Jos, scor 4-0.