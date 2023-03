FOTBAL Duminică, 26 Martie 2023, 00:44

România a învins în deplasare Andorra în preliminariile Euro 2024 după o partidă modestă, în care tricolorii au ratat mai multe ocazii și au evoluat jumătate de oră în superioritate numerică.

Edi Iordanescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selecționerul Edi Iordănescu mulțumit de rezultat, dezamăgit de relaxarea jucătorilor

La finalul partidei, selecționerul Edward Iordănescu și-a felicitat jucătorii pentru efort și atitudine, dar a scos în evidență relaxarea care a intervenit în joc, după ce Andorra a rămas în zece jucători.

„Ne dă linişte, e un debun bun. Eram obligaţi să producem acest rezultat. După trei zile avem nevoie de încă trei puncte în clasament. Am intrat destul de greu în joc, un pic trac, ne-am căutat ritmul, dar am dus lucrurile în direcţia dorită.

Ce nu vreau să se întâmple în viitor... Am rămas cum un om în plus şi trebuia să continuăm cu atitudine ofensivă. Dar învăţăm din greşeli, eu felicit echipa pentru efort, pentru atiitudine. Cred că ne-am relaxat şi nu este ok. Ne-am văzut cu om în plus şi ne-am relaxat.

Trebuie să fim sinceri, am întâlnit un adversar incomod, cu un joc la limita regulamentului, cu un teren incomod. Trebuie să gândim sus, să ne putem targeturi importante meci de meci.

Astăzi trebuia să mai marcăm. Trebuie să facem un joc foarte bun cu Belarus şi să închidem acţiunea cu şase puncte.

Pentru o calificare trebuie să învăţăm să suferim, să ne sacrificăm, să avem spirit bun. Trebuie să învăţăm să şi luptăm”, - a declarat Edi Iordănescu, conform News.ro.

În următoarea partidă, România va întâlni pe teren propriu Belarus, marți de la ora 21:45.