Mesut Ozil, campion mondial alături de naționala Germaniei în 2014, și-a anunțat retragerea din fotbal printr-o postare pe rețelele sociale.

În vârstă de 34 de ani, Ozil a evoluat ultima oară la Istanbul Bașakșehir, dar accidentările l-au forțat să pună ghetele în cui chiar în timpul sezonului.

Născut în Germania din familie de origine turcă, Mesut a mai jucat pentru echipe precum Real Madrid (a cucerit titlul în LaLiga, o Cupă și o Supercupă a Spaniei), Arsenal Londra (patru Cupe ale Angliei), Schalke 04, Werder Bremen și Fenerbahce.

Pentru naționala Germaniei, Ozil a bifat 92 de apariții, a marcat 23 de goluri și a oferit 40 de pase decisive. A fost integralist în finala Cupei Mondiale din 2014 (câștigată în fața Argentinei, după prelungiri).

Conform Transfermarkt, Mesut Ozil a avut cea mai mare cotă de piață în septembrie 2013: 50 de milioane de euro.

„După o analiză atentă, anunț că mă retrag imediat din fotbalul profesionist. Am avut privilegiu să fiu fotbalist profesionist aproape 17 ani și sunt extrem de recunoscător pentru șansa avută. În ultimele săptămâni și luni, însă, mi-a devenit tot mai clar că trebuie să mă retrag, având în vedere că am avut și accidentări.

A fost o călătorie extraordinară, presărată cu momente de neuitat și emoții. Vreau să le mulțumesc cluburilor la care am jucat, Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce și Bașakșehir, antrenorilor care m-au susținut și colegilor care mi-au devenit prieteni.

Mulțumiri speciale membrilor familiei mele și prietenilor apropiați. Au fost parte din călătoria mea încă din prima zi și mi-au arătat multă susținere și dragoste, atât în momentele bune, cât și în cele rele.

Le mulțumesc tuturor fanilor care m-au iubit indiferent de circumstanțe și indiferent de clubul pentru care am jucat.

Acum aștept să văd ce va veni, alături de frumoasa mea soție, Amine, și de cele două fiice superbe, Eda și Ela. Să fiți siguri că veți mai auzi de mine din când în când, pe rețelele sociale” - Mesut Ozil.

