FOTBAL Miercuri, 22 Martie 2023, 13:47

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​După cazurile Daniel Boloca și Andrei Coubiș, încă un jucător a refuzat să vină la echipa națională de fotbal a României.

Catalin Cirjan Foto: Dave Shopland/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cătălin Cîrjan a refuzat să joace pentru România U20

Cătălin Cîrjan s-a aflat inițial pe lista preliminară pentru selecționata U21, dar Emil Săndoi l-a informat că va trebui să meargă la reprezentativa U20 (pregătită de Daniel Pancu) și jucătorul legitimat la Arsenal Londra a refuzat convocarea.

„Emil (n.r. Săndoi) a vorbit cu el. Eu l-am vrut, dar el nu a acceptat, a înțeles că e convocarea valabilă doar pentru Under-21. E liber să aleagă, așa cum și noi suntem liberi să nu ne rugăm de jucători să vină la echipa națională, ar fi și culmea!

Prefer pe unul care vine cu inima deschisă, nu pe cineva de care trebuie să ne rugăm. Dacă are asemenea probleme, am înțeles că le are, nu pot decât să-i urez succes în carieră” - Daniel Pancu, citat de ProSport.

În trecut, Cîrjan a motivat refuzurile sale de a veni la echipa națională spunând că există șansa de a fi chemat să evolueze pentru primă echipă a lui Arsenal (s-a antrenat de mai multe ori cu echipa de seniori și în decembrie a jucat într-un amical împotriva celor de la Olympique Lyon).

În vârstă de 20 de ani, Cîrjan a fost recrutat de Arsenal în 2019 de la Viitorul Domnești. În acest sezon, mijlocașul a jucat de 12 ori pentru echipa U23 a lui Arsenal și a înscris un gol.

Fotbalistul a postat sâmbătă un mesaj scurt și o fotografie de la un antrenament al „tunarilor”: „În viață mergi unde ești apreciat”.