Povestea unui fotbalist în vârstă de 30 de ani este dovada vie că viața bate filmul.

Jucătorii formației Instituto celebrează golul marcat de atacantul Adrian Martinez împotriva Boca Juniors Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Adrian Martinez, atacantul celor de la Instituto, echipă din prima ligă argentiniană, este unul dintre cei mai în vogă fotbaliști din țara sa. A marcat un gol în victoria formației sale în fața Bocăi Juniors, chiar pe „La Bombonera”, scor 3-2, și este al treilea marcator al campionatului argentinian.

Drumul lui Martinez către fotbalul profesionist a fost presărat cu multe obstacole. La 22 de ani evolua pentru Las Acacias, o echipă de amatori, patronată chiar de mama sa. În același timp, lucra ca gunoier pentru a se întreține și a suferit un accident rutier teribil, în urma căruia a fost aproape să-și piardă o mână.

„Am fost pe punctul de a muri. Am avut mâna rănită timp de un an și am fost concediat. Am vrut să trec de la camionul de gunoi, pentru că nu mai aveam cum să continui, la jobul de măturător. Dar am fost dat afară și nici nu am primit despăgubiri. Munceam cinstit, soția mea lucra la o benzinărie”, a dezvăluit Adrian Martinez, în momentul în care a semnat cu Instituto.

