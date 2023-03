FOTBAL Luni, 20 Martie 2023, 20:31

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Andrei Coubiș, fotbalistul celor de la AC Milan Primavera, a refuzat convocarea lui Emil Săndoi la selecționata U21. Coubiș a ales să reprezinte naționala Italiei și a răspuns pozitiv convocării de la U20.

Andrei Coubis, in tricoul Milanului Foto: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

În vârstă de 19 ani, Andrei Coubiș este căpitanul celor de la AC Milan Primavera, iar evoluțiile sale au atras atenția atât din partea României, cât și din partea Italiei.

Selecționerul Emil Săndoi l-a convocat pentru duelurile cu Portugalia (24 martie) și Germania (28 martie), dar fundașul a refuzat să se prezinte la lot și a răspuns convocării venite din partea selecționatei sub 20 de ani a Italiei.

Într-un interviu acordat Federației Române de Fotbal, Emil Săndoi a precizat că a încercat să contacteze jucătorul, dar acesta a fost distant și rece.

„Mi-e greu să comentez alegerea lui Andrei Coubiş care a preferat să meargă la naţionala U20 a Italiei. Mi-aş fi dorit să aleagă naţionala României. L-am convocat în premieră la meciurile cu Spania şi Olanda, e adevărat că mai fusese convocat înainte la U19 sau U20 şi a şi jucat. Este opţiunea lui şi ne pare rău.

Noi am încercat să facem demersurile necesare ca să-l convingem să rămână în continuare la naţionala României. La începutul lunii noiembrie, m-am deplasat la Milano, am urmărit o parte dintre antrenamentele pe care le-a făcut la AC Milan. Am avut posibilitatea să-l urmăresc într-un joc şcoală cu prima echipă, am purtat discuţii cu directorul sportiv al italienilor de la U21.

Aveam semnale că este căutat şi de persoane care sunt angrenate în Federaţia Italiană de Fotbal. Chiar directorul sportiv de la Milan mi-a spus că a primit o convocare şi de la Italia U20, trimisesem şi noi convocarea pentru România U21, a ales Italia. Este opţiunea jucătorului.

Eu chiar am simţit ce va alege, pentru că l-am văzut mai distant, nu am mai putut să comunic aşa de mult cu el la telefon, nici la mesaje nu mi-a răspuns. Noi am încercat să îl convingem să ne aleagă.” - a spus Emil Săndoi.

Andrei Coubiș a fost deseori prezent în cadrul antrenamentelor echipei mari a Milanului, iar mai multe site-uri de specialitate l-au catalogat pe acesta drept unul dintre cei mai buni tineri jucători din lume.