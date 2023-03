FOTBAL Sâmbătă, 18 Martie 2023, 20:30

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

0

​România va începe campania de calificare pentru Euro 2024 în Andorra pe data de 25 martie, iar selecționata pregătită de Edi Iordănescu poate rămâne fără un atacant.

George Pușcaș Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

>>> Lotul României pentru partidele cu Andorra și Belarus din preliminariile Euro 2024 - Surprizele pregătite de Edi Iordănescu

George Pușcaș s-a accidentat și poate rata duelul cu Andorra

Chemat de Edi Iordănescu pentru partidele cu Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie), George Pușcaș s-a accidentat și poate rata primul meci din preliminariile pentru Campionatul European din 2024.

Anunțul a fost făcut de către italienii de la Genoa.

„Pușcaș are o problemă la genunchi, o vom evalua în următoarele ore.” - a fost mesajul antrenorului Alberto Gilardino, potrivit tuttomercatoweb.

În situația în care problema medicală a lui George Pușcaș este una gravă, Edi Iordănescu va trebuie să cheme un alt atacant.

34 de selecții are Pușcaș la echipa națională. Jucătorul celor de la Genoa are și 10 goluri sub tricolor.

În urma tragerii la sorți din 9 octombrie 2022, România a fost repartizată în Grupa I, alături de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.

Programul României pentru preliminariile Euro 2024

25 martie 2023 - 21:45 Andorra - România

28 martie 2023 - 21:45 România - Belarus

16 iunie 2023 - 21:45 Kosovo - România

19 iunie 2023 - 21:45 Elveția - România

9 septembrie 2023 - 21:45 România - Israel

12 septembrie 2023 - 21:45 România - Kosovo

12 octombrie 2023 - 21:45 Belarus - România

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția