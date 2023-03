FOTBAL Joi, 16 Martie 2023, 12:54

GSP

0

Nelu Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a transmis că ultimul cuvânt în cazul transferului brazilianului Joao Alves de Assis Silva, pe scurt Jo, 35 de ani, îi aparține.

Jucatorii celor de la CFR Cluj Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

La scurt timp după ce președintele Cristi Balaj anunța că transferul lui Jo a picat, finanțatorul Nelu Varga a intervenit și a transmis un mesaj direct: el deține toată puterea în club.

„Hai să nu ne grăbim și să aruncam cu vorbe, că a picat transferul lui Jo, pentru că eu sunt cel care decide și am ultimul cuvânt. Eu sunt cel care trebuie să mă conving de niște lucruri, că eu plătesc. Iar eu vă spun acum care e adevărul cu acest jucător. Eu nu mai vreau să iau țeapă, așa cum am luat cu Baptista. Știți foarte bine ce am pățit cu ăla și știți cât am plătit unuia care aproape că venise în concediu la Cluj”, a spus Varga.

Citește mai departe pe GSP.ro