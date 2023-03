FOTBAL Joi, 16 Martie 2023, 11:50

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Real Madrid a învins și în retur pe Liverpool, scor 1-0 (6-2 la general), și s-a calificat în sferturile Champions League. La finalul meciului de pe Santiago Bernabeu, gazdele au avut o surpriză pentru „cormorani”.

Suporterii echipei Liverpool Foto: Isabel Infantes / PA Images / Profimedia

„You'll never walk alone” a răsunat pe Santiago Bernabeu

La meciul tur, de pe Anfield, oficialii lui Liverpool i-au adus un omagiu lui Amancio Amaro, fost jucător legendar al madrilenilor, iar Real Madrid nu a vrut să rămână datoare și la sistemul de sonorizare al arenei Santiago Bernabeu a fost difuzat „You’ll never walk alone”.

„Liverpool a făcut un gest grozav pe Anfield, atunci când a murit preşedintele nostru de onoare. Măcar atât am putut face. Cluburile din această categorie îşi demonstrează măreţia cu aceste gesturi” - Emilio Butragueño, director de Relaţii Instituţionale pentru clubul madrilen.

Grandeza, Respeto máximo a tu rival



El Liverpool tuvo un precioso gesto con el Madrid en Anfield



Y hoy en el Bernabéu sonó el 'You'll Never Walk Alone' al terminar el partido, con la gente de pie y aplaudiendo



\uD83D\uDCF9 @jigochoa pic.twitter.com/yKi0qdlEsI — MARCA (@marca) March 15, 2023

Carlo Ancelotti, după încă o victorie cu Liverpool: ”A fost un meci complet”

„Meciul nostru a fost bun, complet. Putea fi un joc capcană, dar l-am început bine, serios, cu idei clare şi l-am încheiat bine. La nivel de echipă, avem mai multă încredere în noi datorită a ceea ce s-a întâmplat în sezonul trecut (n.r. Real a cucerit trofeul).

Ne-a dat o încredere imensă şi s-a văzut în această dublă confruntare cu Liverpool, împotriva unei echipe atât de puternice. A trebuit să ne adaptăm fotbalul şi va trebui să-l adaptăm în continuare, în sferturile de finală, pentru că sunt trei echipe italiene care s-au calificat şi nimeni nu se aştepta la asta.

Ca de obicei, Liga Campionilor este foarte complicată şi trebuie să lupţi până la capăt. Nu am nicio preferinţă în ceea ce priveşte următoare adversară. Obiectivul nostru este să câştigăm şi pentru asta trebuie să trecem de sferturi, de semifinale şi să încercăm să câştigăm finala” - Carlo Ancelotti.

Jurgen Klopp crede Real Madrid poate câştiga din nou Champions League

„Aveam nevoie de o performanţă ieşită din comun pentru a recupera diferenţa de trei goluri (din meciul tur), pe care noi nu am reuşit-o. Am făcut un meci bun, însă Real Madrid a controlat jocul şi a avut cele mai mari ocazii. Pentru a avansa în competiţie trebuia să fim remarcabili, dar încă o dată spaniolii au fost mai buni şi, de aceea, au trecut în faza următoare.

Datorită experienţei şi încrederii pe care le are Real Madrid, este una dintre favorite. Cu siguranţă poate câştiga din nou trofeul. Cert este că cine vrea să fie campion va trebui să-i învingă. Văd Manchester City şi Napoli foarte puternice.

Când am început această competiţie, am plecat de la ideea de a o câştiga. Am atins finala de trei ori în ultimii ani, dar nu am câştigat-o niciodată. Pentru a o face, trebuie să fii incredibil, iar noi nu am fost. Însă este competiţia din care vrem să facem parte în fiecare sezon şi rămâne principalul nostru obiectiv pe viitor.

După fereastra internaţională din martie, vom avea trei meciuri, împotriva lui Manchester City, Chelsea şi Arsenal. Cred că acea săptămână va fi destul de decisivă” - Jurgen Klopp.

De știut:

Aproximativ 2.000 de fani ai lui Liverpool au asistat la partida de la Madrid.

Unicul gol al meciului de miercuri seara a fost înscris de Karim Benzema ('78).

Echipele calificate în sferturile Champions League: AC Milan, Inter Milano, Napoli (Italia), Manchester City, Chelsea Londra (Anglia), Real Madrid (Spania), Bayern Munchen (Germania), Benfica Lisabona (Portugalia).