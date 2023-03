FOTBAL Miercuri, 15 Martie 2023, 10:22

Silviu Dumitru • HotNews.ro

0

Manchester City a surlcasat pe RB Leipzig, scor 7-0 (8-1 la general) şi s-a calificat în sferturile de finală ale Champions League. Eroul meciului de pe Etihad Stadium a fost Erling Haaland: atacantul norvegian a înscris cinci goluri.

Erling Haaland Foto: Phil Oldham / Shutterstock Editorial / Profimedia

Erling a marcat de trei ori în prima repriză ('22 pen, '24, '45+2) și a mai punctat de două ori în repriza secundă ('53, '57).

Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Manchester City și RB Leipzig.

Erling Haaland dorea să mai înscrie în meciul cu RB Leipzig

La finalul meciului, Haaland a afirmat că „supertalentul” său este acela de a marca goluri și a spus că ar fi vrut să mai înscrie cel puțin o dată în repriza secundă (dar a fost schimbat de Pep Guardiola).

„Este o seară mare. În primul rând, sunt mândru că joc în Champions League, ador această competiţie. Sunt cu adevărat fericit după ce am marcat cinci goluri şi am câştigat cu 7-0 pe teren propriu.

Este un pic de ceaţă în mintea mea, aşa că nu îmi amintesc toate golurile. Supertalentul meu este să marchez goluri. Pot să fiu sincer? La majoritatea dintre ele nici măcar nu am gândit, pur şi simplu am făcut-o, am încercat să bag mingea în poartă.

În momentul în care am părăsit terenul, i-am spus lui Pep că doream să înscriu un dublu hat-trick (câte unul în fiecare repriză), dar asta este, ce vreţi?” - Erling Haaland, după meciul cu RB Leipzig.

Guardiola explică de ce l-a înlocuit pe Haaland în meciul cu RB Leipzig

În minutul 63, Guardiola l-a înlocuit pe Haaland cu Julian Alvarez și i-a furat norvegianului șansa de a stabili un nou record în cea mai importantă competiție europeană.

„Dacă bătea acest record la 22-23 de ani, viața lui ar fi devenit plictisitoare. Așa că, acum, are un obiectiv pentru viitor. Aici sau oriunde. De asta am făcut schimbare. Nu știam că și Leo Messi a făcut asta cu Leverkusen. Mi s-a spus la flash interviu. Dar, eu fac o schimbare pentru că, în mod normal, când meciul este încheiat, vreau să le dau tuturor șansa să joace cât mai mult posibil” - Pep Guardiola, antrenor Manchester City.

Despre performanța lui Erling a vorbit și antrenorul Marco Rose, care l-a pregătit pe norvegian în perioada petrecută la Borussia Dortmund.

„Despre prestaţia lui Haaland, a avut o seară incredibilă, a arătat enormul său apetit pentru gol, a câştigat dueluri aeriene, a recuperat mingi, a alergat... A fost cel mai bun jucător al meciului şi merită toate felicitările” - Marco Rose, antrenor RB Leipzig.

De știut:

Doar doi jucători au mai înscris 5 goluri într-un meci de Champions League: Lionel Messi (Barcelona vs Bayer Leverkusen 7-1) și Luiz Adriano (BATE Borisov - Șahtior Donețk 0-7).

La 22 de ani şi 236 de zile, Haaland a devenit cel mai tânăr jucător care atinge bariera de 30 de goluri în Champions League. Norvegianul l-a depășit pe francezul Kylian Mbappe, care a reuşit aceeaşi performanţă la 22 de ani şi 352 de zile.

Haaland a înscris 33 de goluri în 25 de meciuri jucate în Champions League: 8 pentru RB Salzburg, 15 pentru Borussia Dortmund şi 10 pentru Manchester City.

Champions League, clasamentul golgheterilor din acest sezon

10 goluri: Erling Haaland (Manchester City)

8 goluri: Mohamed Salah (FC Liverpool)

7 goluri: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

6 goluri: Joao Mario (Benfica Lisabona), Vinicius Junior (Real Madrid)

5 goluri: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Rafa Silva (Benfica), Mehdi Taremi (Porto) etc.

Champions League, clasamentul istoric al golgheterilor

1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 140 goluri

2. Lionel Messi (Paris Saint-Germain) 129

3. Robert Lewandowski (FC Barcelona) 91

4. Karim Benzema (Real Madrid) 88

5. Raul Gonzalez (+) 71

6. Ruud van Nistelrooy (+) 56

7. Thomas Muller (Bayern Munchen) 53

8. Thierry Henry (+) 50

9. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) 58

10. Andriy Shevchenko (+) 48

...

19. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) 40

...

41. Erling Haaland (Manchester City) 33 etc.

*cu (+) sunt notați jucătorii retrași din activitate.