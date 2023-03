FOTBAL Sâmbătă, 11 Martie 2023, 18:54

Gary Lineker (62 de ani) a fost suspendat provizoriu de către BBC, iar decizia postului de televiziune a stârnit o ”revoltă” printre colegii fostului internațional englez.

Alex Scott Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Lineker a comparat proiectul noii legi a imigrației din Regatul Unit cu acțiunile Germaniei naziste în anii `30. Ian Wright (59 de ani) și Alan Shearer (52 de ani) au anunțat că sunt solidari cu Gary Lineker și nu se vor prezenta la următoare emisiune ”Match of The Day”.

De asemenea, Alex Scott (38 de ani), fostă fotbalistă cu 140 de selecții în naționala Angliei, a transmis că nu va modera emisiunea ”Football Focus” de la BBC. Aceasta și-a făcut publică intenția cu doar câteva zeci de minute înaintea momentului în care trebuia să intre în direct.

”Noaptea trecută am luat o decizie și, chiar dacă iubesc `Football Focus` și am avut o săptămână incredibilă în care am câștigat un premiu important, nu mi se pare corect să apar la emisiune astăzi. Sper că voi fi înapoi pe scaunul meu săptămâna viitoare”, a scris Alex Scott pe Twitter.

