Miercuri, 08 Martie 2023, 09:17

Silviu Dumitru

Chelsea a reușit să pună capăt seriei de 10 victorii consecutive a celor de la Borussia Dortmund, a întors rezultatul din manșa tur și s-a calificat în sferturile Champions League. La finalul partidei de pe Stamford Bridge, antrenorul Graham Potter a vorbit despre performanța reușită de echipa sa.

Graham Potter Foto: Phil Duncan/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Graham Potter răsuflă ușurat după calificarea în sferturile Champions League

Chelsea nu trecea prin cea mai bună perioadă (locul 10 în Premier League), iar tehnicianul în vârstă de 47 de ani a dezvăluit că a primit amenințări cu moartea. Investițiile din ultimul an (transferuri de 600 de milioane de euro) au dat acum primele roade, iar Potter este încrezător că echipa și-a revenit.

„Nu sunt sigur cum mă simt. Sunt foarte emoționat la finalul jocului. A fost extrem de intens, dar sunt încântat că am reuşit să obținem victoria şi calificarea pentru fanii noştri.

A fost sărbătoare în vestiar, o explozie de fericire. Am trecut printr-o perioadă foarte grea, iar această competiție însemna enorm pentru noi. E excelent pentru băieţi, am reuşit două victorii la rând, în două partide în care nu am luat gol.

Se întâmplă în viaţă să ai perioade proaste, dar important e cum răspunzi, ce faci pentru a ieşi din acele pase. Iar noi am răspuns cu o calificare în sferturile Champions League” - Graham Potter, la conferinţa de presă.

Sterling ('43) și Havertz ('53, penalty) sunt cei care au adus calificarea grupării londoneze.

Meciul a început cu o întârziere de 10 minute, deoarece autocarul nemţilor nu a ajuns la timp pe Stamford Bridge.