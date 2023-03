FOTBAL Joi, 02 Martie 2023, 09:29

Silviu Dumitru • HotNews.ro

0

FC Annecy, echipă aflată pe locul 10 în Ligue 2, s-a calificat în semifinalele Cupei Franței, după ce a învins formația Olympique Marseille, miercuri seara, scor 7-6 la loviturile de departajare (a fost 2-2 după 90 de minute).

Olympique Marseille, eliminata de FC Annecy Foto: Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia

Olympique Marseille, învinsă de FC Annecy în Cupa Franței

Veretout ('29) a deschis scorul pentru Marseille, Dion ('53) și Mouanga ('59) au punctat pentru oaspeți, iar Mughe ('90+6) a egalat pentru gazde.

OM a ratat un penalty prin Alexis Sanchez ('85).

La loviturile de departajare, Marseille a marcat prin Guendouzi, Sanchez, Clauss, Ounahi, Vitinha și Rongier (Tavares și Balerdi au ratat), în timp ce Annecy a înscris prin Demoncy, Mouanga, Balde, Jean, El Jaouahari, Shamal și Lajugie (Kashi a ratat).

În semifinalele Cupei Franței s-au mai calificat Olympique Lyon (2-1 vs Grenoble), Toulouse (6-1 vs Rodez) și Nantes (2-1 vs Lens).