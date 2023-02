FOTBAL Joi, 23 Februarie 2023, 08:39

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

0

​Manchester City era văzută mare favorită în meciul cu RB Leipzig, dar campioana Angliei nu a reușit decât o remiză pe terenul formației germane (1-1) în manșa tur din optimile Champions League.

Pep Guardiola Foto: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 27, prin Mahrez, în timp ce Leipzig a egalat în minutul 70, prin Gvardiol.

Guardiola îi „ceartă” pe cei care cred că Manchester City ar trebui să câștige mereu cu 4-0

La finalul partidei, Pep Guardiola a tras concluziile și i-a „certat” pe cei care credeau că City se va impune cu 4-0 pe terenul celor de la Leipzig.

„V-aţi asteptat la un meci amical? Vorbim de o competiţie în care sunt echipe mari rămase în urmă în faza grupelor. Este foarte greu şi ştiam asta.

Sunt patru meciuri în zece zile. Suntem o echipă bună şi vom face în continuare lucruri bune.

Dacă oamenii se aşteaptă să câştigăm cu 4-0, îmi pare rău, dar nu am reuşit să facem acest lucru.

Nu am făcut niciun pas înapoi în repriza secundă, au venit ei și mai sus (n.r. adversarii). Ne-am revenit după gol și am jucat bine ultimele 20 de minute. Am avut ocazii bune în ambele reprize, este un rezultat bun.” - Pep Guardiola.

„Au fost două reprize foarte diferite. În prima repriză nu am fost acolo, am fost prea pasivi. Apoi am realizat ceea ce am sperat jucând la nivel de Champions League, pe picior de egalitate cu Manchester City. Ştim ce să nu facem. Posesia este cheia, nu le place să urmărească mingea” - Marco Rose, antrenorul celor de la Leipzig.

Returul va avea loc la Manchester, în data de 14 martie.

Optimile Champions League

PSG vs Bayern Munchen 0-1

AC Milan vs Tottenham 1-0

Club Brugge vs Benfica 0-2

Dortmund vs Chelsea 1-0

Frankfurt vs Napoli 0-2

Liverpool vs Real Madrid 2-5

RB Leipzig vs Manchester City 1-1

Inter vs FC Porto 1-0.