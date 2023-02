FOTBAL Miercuri, 22 Februarie 2023, 17:42

Redactia • Digisport.ro

MM Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a trecut prin momente cumplite pe plan personal. Teodora Stoica (28 de ani), unica sa fiică, a câștigat lupta cu o boală necruțătoare, despre care mezina a ales să vorbească puțin câte puțin în ultima perioadă.

Mihai Stoica Foto: Cronos / Alamy / Alamy / Profimedia

Oficialul roș-albaștrilor s-a schimbat foarte mult de când a aflat despre cumpăna din viața Teodorei, iar acest lucru a fost remarcat de către Daniel Șendre, fostul purtător de cuvânt al programului DDB. Șendre a postat un mesaj emoționant pe Facebook, la care Meme a reacționat.

„Pe MM Stoica îl cunoaștem toți, în special cei de pe pagina mea. Rivali fiind, am făcut mișto de stelist din toate pozițiile, ne-am distrat pe seama lui, l-am ironizat, am postat fotografii deșucheate, cum e cea cu găleată pe cap, care îl transformase in idiotul perfect, ce să mai, am râs mult!

Astăzi însă e diferit. În urmă cu 3-4 ani, fiica lui a fost diagnosticată cu cancer. Singurul lui copil. Boala fusese descoperită târziu, deci se afla în stadiu avansat, după cum a dezvăluit ulterior presa. În termeni populari, asta înseamnă că nu mai erau prea multe de făcut, însă trebuia încercat, așa că familia Stoica s-a adunat de pe jos și a intrat în lupta în care au aruncat tot”.

