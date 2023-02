FOTBAL Duminică, 19 Februarie 2023, 08:46

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​AC Milan a bifat al doilea succes consecutiv din Serie A (1-0 pe terenul celor de la Monza), iar Ciprian Tătărușanu a fost unul dintre remarcații presei din Peninsulă.

Ciprian Tatarusanu Foto: Danilo Gemito / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Sunt în total trei meciuri consecutive fără gol primit de către portarul român în toate competițiile (cu Torino și Monza în Serie A și cu Tottenham în Champions League).

Tătărușanu, evoluție solidă cu Monza în Serie A

Monza a avut în total 11 ocazii de gol, dar Tătărușanu și apărarea Milanului au reușit să păstreze tabela imaculată în dreptul golurilor gazdelor.

Ciprian a avut două intervenții foarte bune în chiar primele minute ale partidei.

„Meciul a fost mai dificil în repriza a doua, dar am dat dovadă de caracter și am obținut o victorie foarte importantă. Am în față o apărare mai compactă și s-a văzut în ultimele meciuri”- Ciprian Tătărușanu, după victoria cu Monza, citat de Digisport.

Ciprian Tătărușanu, una dintre cele mai mari note de la AC Milan

Tuttomercatoweb.com l-a notat pe Tătărușanu cu nota 6.5, una dintre cele mai mari din echipa Milanului.

Sursa citată a spus că portarul român s-a achitat bine de sarcinile avute, dar și că a avut ceva noroc la bara lui Ciurria.

Milannews.com i-a acordat lui Ciprian nota 7, la fel cât i-a dat și unicului marcator, Junior Messias.

În urma acestui succes, Milan a urcat provizoriu pe locul al treilea din Serie A.

Clasament Serie A

1 Napoli 62 puncte / 23 de meciuri

2 Inter 47 / 23

3 AC Milan 44 / 23

4 Atalanta 41 / 22

5 AS Roma 41 / 22

6 Lazio 39 / 22 etc.

Rezumatul partidei dintre Monza și AC Milan.