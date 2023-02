Christian Atsu, fotbalist ghanez de la clubul turc Hatayspor, a fost găsit mort sub dărâmăturile clădirii sale din Hatay, în sudul Turciei, a anunţat, sâmbătă, agentul său citat de agenţia privată turcă DHA.

„Corpul neînsufleţit al lui Atsu a fost găsit sub dărâmături. I-a fost găsit şi telefonul”, a declarat agentul său Murat Uzunmehmet.

Christian Atsu avea bilet pentru a pleca din Turcia cu câteva ore înainte de seism, dar s-a răzgândit după ce a marcat golul victoriei într-un meci din prima ligă, transmite News.ro.

Christian Atsu a adus victoria echipei sale în ziua dinaintea cutremurului, în meciul cu formaţia Kasimpaşa, scor 1-0. Atsu a marcat în minutul 90+7. Christian Atsu avea 31 de ani.

Un cutremur major cu magnitudinea 7,8 a lovit luni, 6 februarie, centrul Turciei și nord-vestul Siriei, provocând zeci de mii de victime.

Multe clădiri s-au prăbușit în regiunea acoperită de zăpadă, forțele de salvare începând căutarea supraviețuitorilor prinși sub dărâmături. Cutremurul a fost urmat de un alt seism devastator de magnitudine 7,7.

Christian Atsu has been found dead under the rubble of the building where he lived following the Turkey earthquake, his agent has confirmed. pic.twitter.com/vMuF8kes5I — B/R Football (@brfootball) February 18, 2023

This was Christian Atsu's final game in his professional football career: 90th minute free-kick to win the game for Hatayspor. Less than 24 hours later, the earthquake happened…



Such devastating news. RIP Atsu. \uD83D\uDE22❤️ pic.twitter.com/3mn0eey0XR — EuroFoot (@eurofootcom) February 18, 2023