FOTBAL Sâmbătă, 18 Februarie 2023, 10:47

​Lui Cristiano Ronaldo îi merge din ce în ce mai bine în Arabia Saudită: starul portughez a reușit două pase de gol pentru Al-Nassr, în victoria importantă de pe teren propriu cu Al-Taawon, scor 2-1.

Cristiano Ronaldo locuiește la Four Seasons Hotel, din Riyadh Foto: WALTER / Bestimage / Profimedia

Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur stă alături de familie într-un hotel de cinci stele din Riyadh (Four Seasons). Cristiano Ronaldo are la dispoziție 17 camere, distribuite pe două etaje ale clădirii impozante care are 99 de etaje și este una dintre cele mai înalte din Arabia Saudită.

Jurnaliștii de la Marca scriu că fotbalistul portughez a primit o zonă specială, “Kingdom Suite”, care poate fi închiriată pentru 300.000 de euro pe lună.

