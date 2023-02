FOTBAL Vineri, 17 Februarie 2023, 17:26

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Toni Kroos, mijlocașul german al echipei Real Madrid, consideră că SuperLiga europeană de fotbal va fi lansată în scurt timp și că va avea succes, în ciuda asigurărilor contrare date de UEFA, transmite DPA.

Toni Kroos Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Context:

Proiectul iniţial al SuperLigii a fost lansat în aprilie 2021, dar s-a lovit de o puternică opoziţie şi doar Real Madrid, FC Barcelona şi Juventus au continuat să susţină ideea din grupul iniţial de 12 cluburi fondatoare.

Organizatorii au propus un nou format în această lună, cu participarea a 80 de echipe. Fiecare club va disputa cel puţin 14 meciuri pe sezon într-un sistem cu mai multe divizii, cu promovare şi retrogradare, care nu exclude participarea în campionatul naţional.

Toni Kroos crede că SuperLiga europeană merită o șansă

Kroos a afirmat că această competiţie ar oferi mai multe meciuri între marile cluburi europene şi lumea nu s-ar plictisi de aceste derbiuri.

„Cred că vom vedea SuperLiga. Şi cred asta din mai multe motive. Ideea este că SuperLiga s-a schimbat şi merită să fie auzită. Dacă te uiţi atent din ambele unghiuri, vezi că UEFA este fără îndoială un mare samaritean pentru fanii fotbalului şi că SuperLiga nu intenţionează, cel puţin în a doua încercare, să excludă nicio echipă, pentru că nu vor exista membri fondatori.

Este o competiţie sportivă, un turneu deschis, dar condus de cluburi nu de UEFA, pentru că aceste cluburi cred că ele nu au nevoie de UEFA pentru asta. Eu cred că merită cel puţin o şansă” - Toni Kroos, în cadrul podcastului său Einfach mal Luppen.

Mai multe derbiuri între marile echipe europene

„Deşi am vorbit deja de pierderea pasiunii pentru fotbal, eu cred că SuperLiga are şansa de a îndrepta situaţia. Să fie mai mult entuziasm şi emoţie în jocurile pe care le vom putea vedea. Pentru că până la urmă, să nu ne păcălim, multă lume spune mereu: 'Cine vrea să vadă Real Madrid contra lui Manchester City în fiecare săptămână?' Dar, am obosit să-l vedem pe Federer contra lui Nadal iar şi iar? Nu cred. Asta este opinia mea” - Toni Kroos.

Fostul internaţional german a opinat că UEFA se face vinovată de un dublu standard.

„Eu cred că am auzit doar varianta UEFA şi prea des după părerea mea. De ce este OK pentru UEFA să introducă Liga Naţiunilor de care nimeni nu are nevoie? Deodată, nimeni nu îi întreabă de asta. De asta cred că este incredibil de important să ascultăm alte propuneri precum SuperLiga. Am senzaţia că nu mai suntem ascultaţi nici noi'” - Toni Kroos, citat de Agerpres.