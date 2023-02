Conference League Vineri, 17 Februarie 2023, 08:43

Silviu Dumitru • HotNews.ro

CFR Cluj a jucat aproape tot meciul cu Lazio în superioritate numerică, dar formația din Roma s-a impus până la urmă cu 1-0. La finalul partidei de pe Stadio Olimpico, Dan Petrescu a vorbit despre diferența de valoare dintre cele două echipe.

Dan Petrescu Foto: ESPA Photo Agency/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dan Petrescu: „Diferența se vede din avion”

Antrenorul campioanei României a spus că nu are ce să le reproșeze jucătorilor săi și a spus că trupa din Serie A este favorită la calificarea în optimile Conference League.

„Cei de la Lazio au rămas în 10 jucători pentru că am făcut noi ceva bine, nu că au greşit ei. După aceea, nivelul lor e mult prea mare, se vede din avion. Puteau să joace şi în 9 jucători şi să ne bată. S-a văzut diferenţa de valoare în opinia mea. Nu au avut multe ocazii, doar două-trei şi un gol. Iar asta arată cât de valoroşi sunt.

Am pierdut marcajul la ultima fază din prima repriză şi s-a dovedit decisiv. Dar Immobile face asta în fiecare an în Italia, aşa că nu pot să-i cert chiar aşa pe fundaşii mei. E clar că mi-aș fi dorit să am un mijlocaș ofensiv bun, dar ăsta e lotul. Diferența de valoare se vede între noi și Lazio.

Milinkovic-Savic costă 100 de milioane, Immobile, 100 de milioane. Nu am ce să le reproșez, să nu uităm că am jucat cu Lazio. Să fim realiști! Noi nu mai suntem de mult realiști! Savic a fost peste tot azi, el a făcut tot, el cu Immobile. Ei doi ne-au bătut, ei doi singuri. Jucătorilor mei nu am ce să le reproşez, au dat 100% toţi.

Sunt favoriți (n.r. la calificare), dar fotbalul e fotbal. S-a întâmplat să batem Lazio în trecut, vom încerca să câștigăm și acum. Peste două zile jucăm un meci important, asta e problema. A fost un arbitru englez, așa că dacă el a decis că a fost cartonaș roșu, așa a fost. Nu avem ce discuta în acest sens.

Am avut curaj de la început, dar nu am jucat eu. Am avut doi atacanți, 4-4-2. (n.r. CFR Cluj a pierdut trei meciuri la rând) Am jucat împotriva a trei echipe bune, Craiova, FCSB și Lazio. Ne-a lipsit și norocul. Nu avem cum să schimbăm jucătorii, atitudinea a fost bună, dar astăzi s-a văzut diferența din avion

Sarri m-a întrebat cum e vremea în Cluj, dacă e frig sau nu. M-a complimentat pentru perioada petrecută la Chelsea. E un mare antrenor” - Dan Petrescu, la conferința de presă, citat de DigiSport.

Golul a fost marcat de Immobile ('45+3), după ce Patric ('15) a fost eliminat.

Returul este programat pentru data de 23 februarie și va fi transmis în format LiveTEXT pe HotNews.ro.