În 2024 se împlinesc 8 ani de la ultimul turneu final la care echipa națională de fotbal a României a participat, iar Gică Popescu nu este prea optimist în privința șanselor „tricolorilor” de a se califica la următorul Campionat European.

Gica Popescu Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Gică Popescu, mesaj pentru tricolori: „Nu suporți presiunea, nu ai ce căuta!”

Nemulțumit de situația în care se află fotbalul românesc, Popescu a explicat că la națională ar trebui să ajungă doar jucători care rezistă sub presiune.

„Echipa naţională trebuie să fie pentru ei cel mai mare încărcător de moral. Oameni buni, dacă nu faceţi faţă la marea performanţă, nu veţi ajunge niciodată fotbalişti de top! Vrei să faci parte din vestiare importante? Trebuie să suporţi presiunea!

La noi criteriile de analiză ale unui jucător sunt diferite faţă de cele de afară. Când eram la Barcelona, ei preferau jucători cu calităţi în minus, dar care suportau presiunea. Dau un exemplu, Puyol. Calităţi tehnice nu avea foarte multe, dar avea un spirit. La meciurile mari juca mereu bine.

Ăştia sunt jucătorii pe care îi vrea orice antrenor. Nu suporţi presiunea, nu ai ce căuta! Nu ne ajută rezultatele? Pai să le facă! Cine a făcut rezultatele astea? Nu sunt ei cei care le-au făcut?” - Gică Popescu, într-un interviu pentru Orange Sport.

România a ajuns să se teamă de Israel și Elveția

„Mă crucesc în momentul în care văd că vorbim despre un adversar de temut, aşa cum e Israelul. Refuz să cred că am ajuns în un aşa hal încât să ne temem de Israel. Nu putem să ne speriem de Israel, lăsaţi-mă în pace! Nu pot să accept aşa ceva, că ne e frică de Israel! Şi de Elvetia... Că Elveţia a făcut progrese... Nu e Olanda, Franţa, Spania, e Elveţia!

Edi Iordănescu iese la TV, vorbeşte bine, dar rezultatele îl contrazic de cele mai multe ori. Selecţionerul e cel care răspunde de tot ce e la naţională, de bune, de rele. Că are jucători accidentaţi, că are jucători în minus... eşti pus acolo să găseşti soluţii. Şi nu cred că naţionala are un prim 11 pe care să nu-l poţi schimba, cum era în perioada noastră” - Gică Popescu.

Gheorghe Popescu, 55 de ani, a participat cu echipa naţională de fotbal a României la trei turnee finale ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998) şi la două ediţii ale Campionatului European (1996 şi 2000).

El a fost căpitan al echipei FC Barcelona, cu care a câştigat Cupa Cupelor, iar cu Galatasaray a cucerit Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

Programul României pentru preliminariile Euro 2024

În urma tragerii la sorți din 9 octombrie 2022, România a fost repartizată în Grupa I, alături de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.

*Toate meciurile vor începe de la ora 21:45 și vor fi transmise în format LiveTEXT pe HotNews.ro.

25 martie 2023: Andorra - România

28 martie 2023: România - Belarus

16 iunie 2023: Kosovo - România

19 iunie 2023: Elveția - România

9 septembrie 2023: România - Israel

12 septembrie 2023: România - Kosovo

12 octombrie 2023: Belarus - România

15 octombrie 2023: România - Andorra

18 noiembrie 2023: Israel - România

21 noiembrie 2023: România - Elveția.