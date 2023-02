FOTBAL Miercuri, 15 Februarie 2023, 14:18

Sandu Boc, fostul fundaș al celor de la Petrolul, Dinamo, Sportul, Rapid și Craiova, a povestit în martie 20220 la „Prietenii lui Ovidiu", emisiune moderată de Ovidiu Ioanițoaia, o întâmplare incredibilă: cum a cumpărat imediat după Revoluție vaporul lui Nicolae Ceaușescu.

Nicolae Ceaușescu Foto: Dieter Endlicher / AP / Profimedia

„După Revoluție m-am asociat cu un cipriot care avea o afacere demarată. Închiria vapoare și marinari pentru toți armatorii din lume. El aflând că aici sunt mulți marinari a venit în România. Am aflat printr-un vecin de-al meu care l-a prins în avion. A venit la hotel Nord și când a văzut balerinele și ospătarii, totul pentru Sandu Boc, a zis că sunt personaj important. Mi-a cerut să ne întâlnim”

„Și a doua zi am băut o cafea împreună. Mi-a spus ce afaceri are și mi-a zis: „Ești omul de care am nevoie! Cât vrei salariu pe lună pentru afacere?”. „2.000 de dolari!”. „Nu, îți dau 5.000!”. Am deschis un birou la Constanța. Când am dat anunț pentru marinari era coadă până în stradă. Sute de oameni. Sute, sute. Apoi am închiriat „Mărăști" și „Mărășești”, vapoarele. Am dat spagă un BMW ca să ne dea vapoarele. Erau cele mai bune. Și mai era și vaporul lui Ceaușescu, „Sovata”. Nu se atingea nimeni de el. L-am cumpărat. Ziceam că fac naveta pe mare Constanța-Istanbul”, a povestit Boc.

