FOTBAL Miercuri, 08 Februarie 2023, 10:13

Silviu Dumitru • HotNews.ro

0

Eric de Oliveira i-a încântat de-a lungul anilor pe români prin stilul său spectaculos, dar zâmbetul molipsitor de pe fața brazilianului a dispărut după retragerea forțată din fotbal, acesta luptându-se cu grave probleme de sănătate.

Eric de Oliveira Foto: Inquam Photos / Bogdan-Ioan Buda

Eric de Oliveira se luptă cu depresia după retragerea din fotbal

Cel mai bun marcator străin din istoria fotbalului românesc (66 de goluri în 222 de meciuri) a fost nevoit să pună ghetele în cui în 2021, iar acum a dezvăluit, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, că se confruntă cu depresia și că un picior i-ar putea fi amputat în viitor.

„Toată lumea îl știe pe Eric zâmbitor, dar e greu să mai fiu Eric de acum ceva vreme. Offf, s-au acumulat multe. Am intrat într-o depresie! Din cauza modului în care m-am lăsat de fotbal. Am fost surprins...

Mă așteptam să merg la doctor și apoi să revin la fotbal, însă n-a fost așa. Un medic mi-a pus un stent la picior și din momentul ăla eu n-am mai putut să joc! A fost finalul. Acum, de exemplu, nu pot să fac nici măcar 50 de metri pentru că mă dor picioarele, se umflă. Când mi-am dat seama că nu voi mai putea juca fotbal am intrat în depresie!

Doar familia mă poate ajuta! Familia a fost pilonul principal care m-a ținut... Soția mea a suferit foarte mult în această perioadă. Mulți pe care-i consideram prieteni au uitat de mine. Mergem înainte, nu e nicio problemă, asta e” - Eric de Oliveira, citat de GSP.

Diagnostic incert: I-ar putea fi tăiat piciorul stâng

„E ciudat că medicii nu știu, îmi spun doar că am o arteră înfundată. Mi-au desfundat-o de trei ori până acum. Apoi mi s-a spus că am tromboflebită, mi se îngroașă sângele și trebuie să iau anticoagulante.

Din păcate nu văd rezultate, nicio îmbunătățire. Am dat o grămadă de bani pe doctori. Plătește, plătește, plătește și eu sunt în starea asta tot mai rea! Am fost la un meci la Slobozia și brusc am simțit probleme și la piciorul drept... Trebuie să merg în străinătate la un control. Să vedem.

Dacă situația de la piciorul meu stâng se agravează în următoarea perioadă există posibilitatea să-mi fie amputat! E greu... Sunt în lumea mea și uneori cred că e mai bine să fiu singur. Merg înainte, încerc să nu mă plâng prea mult. Dumnezeu mi-a dat atâtea, iar dacă acesta este modul prin care trebuie să trec ca să revin, o să trec!” - Eric de Oliveira.

Problemele de sănătate și finalul brusc de carieră

„E din cauza fotbalului sută la sută (n.r. depresia)! Eu eram Eric, cel mai mare străin din istoria României, și dintr-odată s-a terminat totul. Nu mai puteam să dau în minge, să fac ceea ce iubesc! Nu pot să mă uit la videourile mele, nu pot să mă uit la meciurile mele. Nu am stare...

Pur și simplu, simt că puteam să mai fiu încă acolo. A fost finalul brusc de carieră și asta a contat. Nu-mi doream să fie cum a fost. Îmi doream un meci de retragere, să vină lumea să mă vadă. Și n-am avut asta... Acum n-aș mai putea sta pe teren, în caz că s-ar gândi cineva la un meci de adio. M-a afectat mult!

Să nu-mi pierd piciorul (ce își dorește cel mai mult)! Am dureri mari de tot, insuportabile, abia adorm pe la cinci dimineața... În fiecare zi, aceleași probleme. În ultima perioadă am ajuns de două ori la spital, în iunie anul trecut a fost cel mai grav, când am avut un blocaj renal. S-a rezolvat cu o operație. Apoi am ajuns iar prin octombrie” - Eric de Oliveira.

Eric a evoluat în România pentru Gaz Metan, Pandurii Târgu-Jiu, Viitorul și FC Voluntari, a fost în Ucraina la Karpaty Lvov, în Arabia Saudită la Al-Ahli Jeddah și Najran, a îmbrăcat tricoul formației japoneze Matsumoto Yamaga, dar și pe cel al echipei Al Markhiya din Qatar.