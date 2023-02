Chelsea a cheltuit 611 milioane de euro pe transferuri în ultimele 6 luni, dar ocupă locul 9 în Premier League. Gruparea londoneză încearcă să salveze acest sezon și a început o colaborare cu Gilbert Enoka, antrenorul abilităţilor mentale la echipa de rugby a Noii Zeelande, informează Reuters.

Enoka lucrează cu All Blacks din 2000 într-un număr mare de roluri, asigurând în ultimii şapte ani training-ul în leadership pentru manageri, după 15 ani ca antrenor al abilităţilor mentale. Mandatul său a coincis cu cele două titluri mondiale consecutive cucerite de neozeelandezi în 2011 şi 2015, scrie Agerpres.

Echipa neozeelandeză de cricket a apelat de asemenea la serviciile lui Enoka între 1998 şi 2004, la fel ca şi echipa de netball (1994-1997).

„Un idiot se pune în centrul tuturor lucrurilor. Sunt oameni care se pun înaintea echipei, oameni care cred că au dreptul la lucruri, se aşteaptă ca regulile să fie diferite pentru ei, oamenii care operează cu făţărnicie în întuneric sau sunt inutil de gălăgioşi în legătură cu munca lor.

Conducerea ar putea să nu identifice aceste comportamente contraproductive. Jucătorii şi liderii înşişi ar trebui să-i cheme pe alţii pentru ego-urile lor umflate. Adesea echipele suportă asta pentru că un jucător are atât de mult talent.

Căutăm semne de avertizare timpurie şi ne debarasăm de marile orgolii destul de repede. Motto-ul nostru este, dacă nu poţi schimba oamenii (atitudinea lor, n. r.), schimbă oamenii”, spunea Enoka în 2017.

Chelsea ocupă locul 9 în Premier League cu 30 puncte din 21 de meciuri şi va juca sâmbătă cu West Ham United în deplasare.

