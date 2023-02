FOTBAL Sâmbătă, 04 Februarie 2023, 22:30

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

0

Liverpool continuă să dezamăgească în actualul sezon, iar formația pregătită de Jurgen Klopp a pierdut categoric în deplasarea de la Wolverhampton (0-3), la capătul unui meci în care „cormoranii” pur și simplu nu au avut nicio reacție.

Jurgen Klopp Foto: Paul Greenwood / Shutterstock Editorial / Profimedia

Liverpool, tot mai departe de locurile de Champions League

După 20 de etape, Liverpool se află pe locul 10 în Premier League, la 11 puncte de primul loc de Liga Campionilor, ocupat de Newcastle United.

Mai mult decât atât, Liverpool a fost eliminată atât din Cupa Ligii Angliei, cât și din Cupa Angliei.

În același timp, Liverpool este prezentă în optimile de finală ale UEFA Champions League, acolo unde întâlnește deținătoarea trofeului Real Madrid (21 februarie și 15 martie).

Imediat după duelul pierdut categoric cu Wolves, Jurgen Klopp și-a găsit cu greu cuvintele.

„A fost un start de meci îngrozitor. Au fost două goluri pe care nu trebuia să le luăm niciodată. E doar vina noastră, trebuia să ne fi apărat mai bine, am fost pasivi. Nu pot găsi o explicație, nu există scuze.

Eram conduși 0-2, publicul era contra noastră, dar am reușit să revenim în joc. Aproximativ 45 de minute am jucat bine, dar nu am marcat. Asta spune totul.

Trebuia să fim mai concentrați în primul sfert de oră. Din nou o spun, nu pot găsi o explicație, dar acele 15 minute nu au voie să se întâmple. Trebuie să schimbăm ceva și o vom face de la următorul meci.

Eu sunt aici, dar pentru primele 15 minute de joc nu am nicio explicație, îmi pare rău.” - a concluzionat tehnicianul german.