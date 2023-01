FOTBAL Joi, 19 Ianuarie 2023, 13:54

Dinamo are un început de an cum nu se poate mai rău. Cu interdicție la transferuri, greva jucătorilor și nemulțumirea antrenorului principal, clubul are un nou motiv de îngrijorare.

Mirko Ivanovski a depus memoriu împotriva lui Dinamo

La începutul săptămânii jucătorii dinamoviști au refuzat să se antreneze, iar antrenorul Ovidiu Burcă i-a criticat dur și a decis să renunțe la cei care au pornit greva, acuzând o atitudine neprofesionistă.

Lucrurile sunt departe de a se liniști, iar o nouă problemă le dă bătăi de cap conducătorilor clubului.

Mirko Ivanovski, fost jucător al lui Dinamo în sezonul 2021-2022 a depus memoriu pentru a-și primi sumele cuvenite. Jucătorul macedonean are de recuperat aproximativ 15.000 de euro din salarii restante.

„Mi-au promis că îmi dau banii și nu s-au ținut de cuvânt! Noi care am vrut să ajutăm echipa și am renunțat și la salarii nu am primit nimic, iar cei care au mers la FIFA și-au luat toți banii.

Mi-am depus memoriu. Ce să fac?! Am renunțat la două salarii! Din aprilie până azi, am primit două salarii și jumătate de la Dinamo și Petrolul!”, a declarat Ivanovski pentru Fanatik.