Augustin Chiriță, fost mijlocaș care a evoluat în România la Universitatea Craiova, FC Argeș, Inter Gaz, Minerul Motru, FC Olt sau Victoria Brănești, a povestit la GSP Live mai multe întâmplări cu Ionuț Luțu. Cei doi au făcut junioratul împreună la Slatina.

„Luțu, după părerea mea, a fost un jucător înzestrat de Dumnezeu cu foarte multe calități. Toți știm că i se spunea «Hagi Luțu». Eu nu am apucat să îl văd prea mult pe Gicu Dobrin, nu am apucat să îl văd prea mult pe Ilie Balaci. Dar am fost coechipier cu Luțu. În cabina telefonică putea să te dribleze. Am fost în aceeași clasă în liceu. El a fost mai mult cu fotbalul, nu cu cartea.

La Galatasaray, i-a dat clubul o mașină, un Fiat. Știți cum e în Turcia, ai intrat primul în intersecție, te duci. El a intrat în sensul giratoriu, nu știa ce să facă, a lovit mașina. S-a dus la club și i-au reparat-o. A doua oară când s-a întâmplat, i-au zis: «Ia și tu și citește regulile de circulație de aici, singur o repari de acum».

Aveam un meci, când ne-am dus de la Craiova la Constanța cu trenul, nici nu am simțit cum au trecut 5-6 ore. S-a apucat el să ne povestească de la Galatasaray, nici nu am realizat cum a trecut timpul. E unicat. Nu a valorificat talentul pe care l-a avut”, a spus Augustin Chiriță la GSP Live.

