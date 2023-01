FOTBAL Marți, 17 Ianuarie 2023, 18:28

HotNews.ro

0

Continuă problemele la Dinamo București, după refuzul jucătorilor de a se antrena luni la baza de la Săftica. Antrenorul Ovidiu Burcă a lipsit marți de la antrenament, nemulțumit de toată situația din jurul echipei.

Ovidiu Burca Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Ovidiu Burcă a lipsit de la antrenamentul lui Dinamo

Fotbaliștii au intrat luni în grevă și au hotărât să nu se antreneze, din cauza restanțelor financiare. În același timp, între administratorul special Vlad Iacob și administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu există neînțelegeri majore.

Antrenorul Ovidiu Burcă a decis marți să nu se prezinte la antrenament și era pregătit să își dea demisia, dar a fost oprit din drum de cei doi oficiali, cu promisiunea că situația se va rezolva.

După întâlnirea dintre Iacob, Zăvăleanu și Burcă, antrenorul a oferit primele declarații.

„Nu am ce să discut la ora asta. Nu am ce să declar. S-au discutat niște lucruri și nu am nicio concluzie în acest moment. Dacă ei au, eu nu am”, a anunțat Burcă, potrivit Sport.ro.

Dinamo dă afară 5 jucători după greva de luni

Conform Sport.ro, prima măsură luată de conducători va fi rezilierea contractelor celor 5 jucători care au pornit greva, Marius Tomozei, Alin Dudea, Ștefan Fara, Bogdan Gavrilă și Valentin Buhăescu.

Dinamo are interdicție de a transfera noi jucători, impusă de FIFA după numeroasele litigii prin care foștii fotbaliști ai „câinilor” își cer drepturile pentru perioada în care au evoluat în Ștefan cel Mare.