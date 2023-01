FOTBAL Vineri, 13 Ianuarie 2023, 18:06

Claudiu Keșeru a ajuns la 36 de ani, însă continuă să iubească fotbalul și nu are de gând să renunțe să joace.

Claudiu Keșeru Foto: Digi Sport

În Turcia, unde se află în cantonament cu UTA, jucătorul a oferit un interviu fără perdea, în care a vorbit inclusiv despre greșelile pe care le-a făcut el.

Printre altele, a considerat o prostie tipică tinereții momentul în care a dat o grămadă de bani pe o mașină după care nici nu se dusese să o cumpere. Dar și cum a ajuns cu timpul să-și dea seama că mai bine folosește banii pentru a-și asigura viitorul decât să îi dea pe lucruri care nu conteaza prea mult.

„Credeți că n-au fost glume când am venit cu iPhone-ul meu 10 la UTA, stăteau și se uitau ... Bine, primele două luni nu avea nimeni curaj să spună nimic, dar după aia au văzut că sunt ok, am intrat la glume cu ei, ‘ah, cu Iphone 10 te prezinți, cu ecranul spart’, și am zis, 'eu nu-mi arunc banii pe un telefon'. Nu mă deranjează, nu sunt obsedat de branduri”, a explicat Keșeru.

