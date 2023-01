Énorme coup du @RCLens \uD83D\uDCAA ! #RCLPSG



\uD83D\uDC4A Les Sang & Or font chuter le @PSG_inside pour la première fois de la saison et reviennent à 4 points de la place de leader ! Et si... \uD83E\uDD14 ?



\uD83D\uDCDD Le résumé de ce choc ➡ https://t.co/FS0tSCvynS #CelebrationWeek pic.twitter.com/5s3vAR1J6d