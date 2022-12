FOTBAL Vineri, 30 Decembrie 2022, 13:39

Red. Sport • HotNews.ro

Pele, considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, s-a stins joi, la 82 de ani, după o luptă cu o boală necruțătoare. Jurnaliștii de la AS.com au dezvăluit câți bani a adunat de-a lungul vieții cel care a fost la un moment cel mai bine plătit sportiv al planetei.

Pele in timpul unui antrenament al nationalei Braziliei in timpul Campionatului Mondial din Suedia din 1958 Foto: Pressens Bild / AFP / Profimedia

Pele, avere de peste 100 de milioane de dolari

Potrivit AS, care citează Celebrity Net Worth, averea lui Pele depășește 100 de milioane de dolari, bani adunați din fotbal, imobiliare, contracte de publicitate, dar și din filme și seriale.

Pele a primit 8.4 milioane de dolari pentru cele trei sezoane petrecute la New York Cosmos, informează Sportico.

„Nu m-am îmbogățit din fotbal, așa cum se întâmplă cu jucătorii din ziua de azi. Am câștigat bani din reclame, după ce am încetat să mai joc, dar niciodată nu m-am implicat în promovarea tutunului, a alcoolului, a politicii sau a religiei”, a spus Pele în mai multe rânduri.

Una dintre cele mai mari afaceri ale sale a fost achiziționarea unui conac impunător în Hamptons, New York, pentru 100.000 de dolari, pe care l-a vândut în 2008 pentru aproape trei milioane de dolari.

Escape to Victory, El Baron Otelo, Los Carteristas, Pedro Verguenza și This is Pele sunt filmele care i-au adus bani legendarului fotbalist. În plus, brazilianul a făcut 11 milioane de dolari prin serialul Pelezinho (Micul Pele).

Compania lui Pele a comercializat în Brazilia biletele pentru Cupa Mondială din 1994 (SUA) și a avut drepturi exclusive pentru mascota „Striker”. Afacerea i-ar fi adus fostului fotbalist încă 35 de milioane de dolari.

În Brazilia, Pele primea o pensie lunară de aproape 3.000 de reali, aproximativ 552 de euro.

„Plătesc doar jumătate din bilet la cinema și nu plătesc transportul în comun. După Campionatul Mondial din 2014 voi fi un pensionar cu drepturi depline”, spunea Pele într-un interviu pentru revista braziliană Veja, citat de Corriere della Sera.

Averea lui Pele va fi împărțită de soția Marcia Aoki și de cei șase copii ai fotbalistului (Sandra Machado a murit în 2006).

