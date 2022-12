FOTBAL Miercuri, 07 Decembrie 2022, 19:51

CS Universitatea Craiova a pierdut surprinzător pe terenul celor de la FC Argeș, scor 2-1, iar Mirel Rădoi și-a dat demisia după ce echipa a fost eliminată din Cupa României.

Mirel Radoi Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

CSU Craiova a ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie: 1-1 vs Ocna Mureș (în Cupă), 2-2 vs Rapid București, 1-1 vs Chindia Târgoviște, 0-2 vs FCU Craiova 1948 (toate în SuperLiga) și 1-2 vs FC Argeș (în Cupă).

Ce a spus Mirel Rădoi la flash interviu - Mesaj pentru Sorin Cârțu

În prima intervenție de la finalul partidei cu FC Argeș, Rădoi a vorbit despre neînțelegerile sale cu oficialii grupării din Bănie, dar părea că va continua pe banca celor de la CSU Craiova.

„Nu sunt nemulțumit de vreun jucător anume astăzi, doar de rezultat. Probabil meciul cu FCU Craiova și declarațiile din interior ne-au afectat. Încercăm să rezolvăm, dacă nu putem, ridicăm mâna ca la școală și gata. Eu o să le ridic pe amândouă, că nu prea mi-a plăcut acolo.

Am văzut și declarația lui nea Sorin Cârțu de după meciul cu FCU. A zis că meritau ei să câștige. Din punctul meu de vedere, s-a uitat la altă partidă. Când am avut atâtea ocazii, iar adversarul a avut două șuturi... dacă fiecare șut al lor pe poartă trebuie să fie și gol, atunci ne antrenăm degeaba.

Eu nu am ce să le reproșez jucătorilor. Tot ce a depins de ei, au făcut. Poate ultimele minute din partida du FCU au fost rele, ne-am debusolat puțin.

Semnalele sunt altele pentru mine, din partea clubului. Și femeile vorbesc despre ce se întâmplă... Eu prea multe semnale nu accept, că nu am telefonul la mine. Mă gândesc să rezolvăm probleme față în față, nu la televizor!” - Mirel Rădoi la Orange Sport.

Potrivit GSP, Rădoi s-a referit în finalul intervenției la Silvia, soția lui Sorin Cârțu, care l-a criticat pe antrenor după înfrângerea din derbiul cu FCU Craiova 1948.

Mirel Rădoi s-a răzgândit și a spus că va demisiona

Antrenorul în vârstă de 41 de ani s-a răzgândit după doar câteva momente și a anunțat că demisionează.

„Între mine și jucători nu s-a întâmplat nimic. Cred că nea Sorin a înțeles greșit mesajul. I-am zis că îi sunt mereu recunoscător că m-a debutat ca fotbalist. Dar să ne spună nouă ce să facem la meciuri, la antrenamente... nu am acceptat și nu voi accepta asta niciodată!

Nu am ceva cu el, zic doar ce m-a deranjat. Eu le spun în față. Cred că indiferent cine face propunerile, tot patronul Mihai Rotaru a fost cel care m-a adus.

Drumul a fost lung de la flash până aici. Pe drum am luat decizia! În momentul în care stai și le pui cap la cap... am tot colectat informații cât am fost aici. Decât să fie o informație implozivă, mai bine plec eu! Apoi lucrurile se vor lămuri. Nu făceam decât să ne păcălim singuri dacă mai rămâneam.

Îmi pare rău doar că nu am reușit să ne calificăm în Cupă. Nu mi-a fost ușor nici mie să îi văd așa. Dar concluzia e că nu am putut face mai mult. Au apărut aceste lucruri interne care au dinamitat situația” - Mirel Rădoi.

În următorul meci, CSU Craiova se va duela luni cu CS Mioveni, de la ora 20:30, în etapa a 20-a din SuperLiga.