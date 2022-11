FOTBAL Vineri, 18 Noiembrie 2022, 15:35

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

După interviul exploziv pe care Cristiano Ronaldo i l-a acordat jurnalistului Piers Morgan, Manchester United vine cu prima măsura ca răspuns la ce a precizat lusitanul.

Cristiano Ronaldo la meciul amical cu Rayo Vallecano Foto: Profimedia Images

Oficialii clubului de pe Old Trafford sunt profund dezamăgiți de declarațiile făcute de Cristiano Ronaldo, aflat încă sub contract cu Manchester United și se pare că situația nu mai poate fi sub nicio formă ameliorată.

În ceea ce îl privește pe jucătorul în vârstă de 37 ani, Manchester United a luat deja o decizie.

Manchester United a demarat procedurile de reziliere a contractului lui Cristiano Ronaldo - Britanicii îl vor da în judecată

„În această dimineață (n.r.- vineri), Manchester United a inițiat măsurile adecvate drept răspuns la recentul interviu acordat de Cristiano Ronaldo. Clubul nu va mai face niciun comentariu până când va fi luată o hotărâre finală.” - se arată în comunicatul celor de la Manchester United.

Conform Daily Mail, se pare că Man United a demarat procedurile pentru încheierea raporturilor contractuale cu atacantul portughez, după ce Ronaldo ar fi divulgat mai multe detalii confidențiale din contractul său.

În urmă cu câteva zile, Manchester United a înlăturat un afiș uriaș cu Cristiano Ronaldo, amplasat chiar la intrarea principală a stadionului Old Trafford.