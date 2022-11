FOTBAL Vineri, 18 Noiembrie 2022, 14:47

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

În prezent fotbalistul celor de la Wuhan Three Towns (Superliga Chinei), Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai căutați jucători români pentru viitoarea fereastră de mercato.

Nicolae Stanciu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Internaționalul român care evoluează în prezent în prima ligă chineză a fost transferat de Wuhan Three Towns în primăvara acestui an pentru suma de 4 milioane de euro, iar la mai puțin de un an distanță, mijlocașul este dorit în fotbalul european.

Slavia Praga negociază revenirea lui Stanciu

Slavia Praga l-a achiziționat pe Nicolae Stanciu în vara anului 2019 de la Al-Ahli pentru suma de 4 milioane de euro, iar impresia lăsată de fotbalistul român în Cehia a fost una foarte bună.

În cele 111 apariții strânse în tricoul Slaviei Praga, Stanciu a punctat de 25 ori și a oferit 28 pase decisive. El a mai jucat înainte și la rivala Sparta Praga, pentru care a înscris 10 goluri și a oferit 10 assist-uri în 34 meciuri jucate.

În vârstă de 29 ani, Nicolae Stanciu este cotat la 5.5 milioane de euro conform Transfermarkt.

Imediat după calificarea în șaisprezecimile UEFA Conference League, CFR Cluj a precizat că își dorește foarte mult să îl transfere pe Stanciu, oferindu-i chiar cel mai mare salariu din fotbalul românesc.

Totuși, se pare că ardelenii nu au cum să egaleze oferta cehilor, care îi propun lui Stanciu un salariu dublu față de cel oferit la ultima aventură în tricoul Slaviei Praga.

Cehii îi oferă lui Nicolae Stanciu suma anuală de 1.8 milioane de euro, față de 850 mii euro cât primea el anul trecut la aceeași echipă.

De asemenea, un alt detaliu care favorizează reîntoarcerea lui Stanciu la Slavia Praga este faptul că Wuhan Three Towns a plătit până acum doar prima tranșă din suma de transfer, adică 1,2 milioane de euro. Următoarea tranșă este programată în ianuarie 2023, ultima în ianuarie 2024.

„Sunt în plin sezon, mai avem puțin până se termină un campionat foarte echilibrat. Vreau să rămân concentrat pe ce am de făcut aici până la final.

Să joc cât mai bine și să reușim să luăm campionatul. În rest, niciodată nu știi ce-ți rezervă viitorul, dar, acum, principalul meu gând este să reușim să luăm titlul.” - a declarat Stanciu pentru GSP.