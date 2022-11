FOTBAL Joi, 17 Noiembrie 2022, 21:06

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Reprezentativa României a fost învinsă de Slovenia, scor 2-1, într-un meci amical disputat pe „Cluj Arena”. În ciuda rezultatului, selecționerul Edi Iordănescu a afirmat că naționala tricoloră „a demonstrat că are un viitor”.

Edi Iordanescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Concluzia lui Edi Iordănescu după 1-2 cu Slovenia: „Naționala României are viitor”

„Rezultatul nu a fost unul pozitiv, dar testul a fost foarte bun. Nu-i uşor să debutezi atâţia jucători cu o echipă atât de bună.

În repriza întâi am fost timoraţi, fără chimie de joc. Au fost pe teren două echipe: una cu relaţii coerente şi una care se căuta, care îşi căuta chimia. Cu toate astea am avut o bară în acestă primă repriză. În repriza a doua cu toţii am văzut altceva, alt curaj, altă stare de spirit, altă încredere. Am marcat un gol şi puteam să facem un egal. Am convingerea că dacă marcam până în minutul 80, puteam să şi câştigăm.

Am pus accent pe foarte mulţi jucători tineri şi ne-am asumat asta. Acum vom analiza şi ne vom uita un pic la starea jucătorilor. Mergem în Moldova şi căutăm un rezultat pozitiv. Lupta mare începe în martie. Eu cred că naţionala Românei a arătat că există un viitor, ne trebuie mai multă încredere” - Edi Iordănescu, citat de News.ro.

În meciul de la Cluj-Napoca, Slovenia a înscris prin Sesko ('26) și Sporar ('32), iar Drăguș ('64) a marcat pentru România.

România va juca duminică un amical cu Republica Moldova, de la ora 20.30, la Chişinău.