FOTBAL Sâmbătă, 12 Noiembrie 2022, 18:50

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Harlem Gnohere este unul dintre cei mai buni atacanți străini ce au evoluat în campionatul românesc, iar la 2 ani de la plecarea sa de la FCSB, francezul a dezvăluit și care au fost motivele pentru care a părăsit gruparea roș-albastră.

Harlem Gnohere Foto: Vadim Ghirda / AP / Profimedia

Harlem Gnohere, atacantul care a zguduit plasele în Liga 1

În anul 2015, Harlem Gnohere sosea în Liga 1, adus gratis de Dinamo București, după despărțirea de RAEC Mons. Francezul a impresionat în tricoul câinilor, reușind să marcheze 24 goluri și să ofere 8 pase decisive în 59 apariții pentru formația din Ștefan cel Mare.

În ianuarie 2017, s-a produs trădarea, iar „bizonul” a ajuns în curtea marii rivale, pentru 250 mii euro. 2 ani și jumătate a evoluat Gnohere pentru FCSB, iar în acest timp a înscris goluri importante, mai ales pe plan european, în partide cu Hajduk Split (2-1) sau Lazio (1-0).

Într-un interviu acordat celor de la Sport.ro, Harlem Gnohere a povestit despre motivele pentru care a părăsit FCSB-ul.

„Oamenii vorbeau că am prea multe kilograme, dar eu nu înțelegeam. Acum, că înțeleg, mă deranjează. Chiar și așa, am jucat bine, oamenii puteau zice ce vor. Am fost golgheterul României fiind gras.

Domnul Becali, în ciuda a ceea ce s-a întâmplat, în ciuda a ceea ce a vorbit în presă, chiar dacă intervine la echipă, este omul care face enorm de multe pentru Steaua (FCSB). Sper să rămână pentru mult timp, să reușească să ia un titlu deoarece a trecut mult timp de când s-a întâmplat asta.

Mi-a plăcut de el (Gigi Becali), faptul că era nebun mi-a plăcut enorm. Chiar dacă au fost decizii bizare în ceea ce mă privește, este o persoană pe care o apreciez.

Am plecat din cauza domnului Becali, dar mai mult din cauza antrenorului care a venit (Bogdan Vintilă). Nu am o problemă cu domnul Becali, chiar dacă m-a criticat mereu.

Anul în care am plecat a fost dificil pentru mine la nivel relațional cu antrenorul principal. Anumite decizii nu au fost corecte în ceea ce mă privește.” - a spus „bizonul”.

Fostul atacant al celor de la FCSB a vorbit și despre Nicolae Dică, care a plecat recent de la echipă.

„Anul cu Nicolae Dică, primul an cu el a fost o perioadă frumoasă. Am pierdut titlul la diferență mică, dar suporterii au trăit victoria cu Lazio, am marcat.

Acea perioadă, cel puțin pentru mine, a fost foarte bună. Relația pe care o aveam cu Dică era formidabilă. Erau jucători buni: Alibec, Budescu, Junior Morais, Bălașa, Niță. A fost o perioadă minunată.” - a spus Harlem Gnohere.

115 meciuri, 51 goluri și 6 assist-uri sunt cifrele lui Gnohere în tricoul celor de la FCSB. Francezul a câștigat Cupa României în anul 2020 cu formația roș-albastră și a obținut și o calificare în primăvara europeană, în sezonul 2017/18.