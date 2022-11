​Selecţionerul Lionel Scaloni a anunţat vineri numele celor 26 de jucători care compun lotul Argentinei pentru Cupa Mondială 2022. Acesta va fi ultimul turneu final din cariera lui Lionel Messi.

Marii absenți sunt mijlocașul Giovanni Lo Celso (Villarreal) și atacantul Angel Correa (Atletico Madrid).

Lista lui Scaloni îl cuprinde pe Paulo Dybala (Juventus), care este incert din cauza unei accidentări pe care a suferit-o la începutul lunii octombrie.

La CM 2022, Argentina face parte din Grupa C, alături de Arabia Saudită, Mexic și Polonia.

Portari: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Villarreal)

Fundaşi: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atletico Madrid), German Pezzella (Betis Sevilla), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuna (Sevilla)

Mijlocaşi: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodriguez (Betis Sevilla), Enzo Fernandez (Benfica), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gomez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton)

Atacanţi: Paulo Dybala (AS Roma), Lionel Messi (Paris St Germain), Angel Di Maria (Juventus), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Joaquin Correa (Inter Milano), Lautaro Martinez (Inter Milano), Julian Alvarez (Manchester City).

Leo Messi is heading to his fifth World Cup \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF7 pic.twitter.com/PM7zhLga49